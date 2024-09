Der Vorlesefriseur in Mühldorf: Lesen für einen gratis Schnitt

Bunte Hocker, Sitzsäcke und zahlreiche Bücher – mitten auf einem Parkplatz am Mühldorfer Stadtplatz. Auf dem Boden liegt ein bunter Perserteppich mit einem kleinen, gelben Hocker darauf. Hier dürfen Kinder zu Danny Beuerbach kommen und ihm vorlesen. Dafür schneidet ihnen der Münchner Friseur kostenlos die Haare. Mit der Aktion will er Kindern Selbstvertrauen schenken.

"Ich möchte Kinder stolz machen"

Danny tourt als "Vorlesefriseur" durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sogar in Taiwan durfte er sein Projekt vorstellen und sich vorlesen lassen. Seit Jahren sinkt bei Schülerinnen und Schülern in Deutschland die Lesekompetenz.

Mit seiner Aktion will er viel mehr erreichen, als nur Lust aufs Lesen zu machen. "Es gibt Leute, die sagen, was ich tue, ist Leseförderung. Ich will aber gar nicht fördern, ich bin kein Lehrer", erklärt der Friseur. "Mir geht es viel mehr darum, die Kinder stolz zu machen."

In Mühldorf macht der Vorlesefriseur einen Tag lang Station. In seinem Freiluft-Friseursalon herrscht reger Betrieb. Eine Familie ist sogar extra aus München angereist. "Komisch und lustig" fand sie das Vorlesen beim Friseur, erzählt die achtjährige Fabiella. Maria und Noah loben ihren Haarschnitt: "Sieht gut aus".

"Hier passiert etwas Magisches"

Normalerweise arbeitet Danny in einem Münchener Salon. Doch vor acht Jahren kam ihm die Idee mit dem Vorlesefriseur. "Ich kam selbst nicht zum Lesen und habe mir gedacht: Hey, lass dir doch einfach vorlesen", sagt der Friseur.

Er fragte daraufhin einen Kunden und mit ein wenig Überzeugungskraft und einem kleinen Rabatt gab es den ersten Vorlese-Haarschnitt. Als dann das erste Kind Danny vorlas, habe er gespürt, dass hier etwas Magisches passiere. Kommen die jungen Kunden in den Münchner Salon, gibt es 50 Prozent Rabatt auf den Haarschnitt, wenn vorgelesen wird. Bei Aktionstagen wie in Mühldorf ist der Haarschnitt gratis.

Kein Druck beim Lesen

Sitzen die jungen Kunden auf dem kleinen, gelben Hocker auf dem Mühldorfer Stadtplatz, tauchen Friseur und Kind fast schon in eine eigene Welt ein. Der Friseur genießt es sichtlich beim Schneiden vorgelesen zu bekommen. Und die Kinder sind voll bei der Sache.

Danny Beuerbach möchte den Kindern auch eine Auszeit aus dem Alltagsdruck bieten, das sei sein persönliches Anliegen. "Ich selbst war kein guter Leser, weiß, wie es sich anfühlt, gehänselt zu werden", erinnert sich Danny. "Wir leben in einer Welt, in der du gut sein musst. Und hier ist das nicht so. Hier ist eine freie Zone: Du musst nicht schnell, laut oder leise sein. Du darfst sein, wie du willst."

Für die Zukunft wünscht er sich, dass noch mehr Friseure seinem Beispiel folgen. Und es vielleicht eines Tages ganz normal ist, dass ein Kind einem Friseur vorliest.