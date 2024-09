Überfall auf Sparkasse in Puchheim - Täter flüchtig

In Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck ist am Montagmorgen eine Sparkassenfiliale von zwei unbekannten Männern überfallen worden. Die Täter sind flüchtig. Eine Großfahndung läuft. Das gab das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montagvormittag bekannt.

Täter flohen möglicherweise mit Fahrrädern

Demnach hatten zwei junge Männer um 9.20 Uhr die Sparkassen-Filiale in der Lochhauser Straße in der Nähe des Bahnhofs betreten, die Bankangestellten mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Anschließend flüchteten die Täter aus der Bank - laut Polizei möglicherweise mit Fahr- oder Kleinkrafträdern. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand.

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den Tätern und bittet bei verdächtigen Beobachtungen um Hinweise aus der Bevölkerung. Es wird dringend davon abgeraten, selbst mit den Tätern Kontakt aufzunehmen.