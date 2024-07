Trotz EM-Aus: Fans bejubeln Leistung der Nationalelf

Der Traum vom vierten EM-Titel, der in drei Wochen voller Torfeste und fröhlicher Spiele wuchs, ist im Viertelfinale gegen Spanien geplatzt. Am Freitagabend war die Stimmung im ausverkauften Stuttgarter Stadion, in den Fan-Zonen und bei den Public Viewings im ganzen Land ausgelassen und geradezu euphorisch – allein in Landshut waren über 2.000 Menschen auf der eigens eingerichteten EM Public- Viewing-Fläche und auch die Fans beim Public Viewing in München waren optimistisch. Die meisten Fans hatten bis zuletzt auf einen deutschen Sieg gehofft.

Fans feuerten deutsche Mannschaft an

Die Fans feuerten "Super Deutschland!" an und sangen gerade in der zweiten Halbzeit fast durchgehend "Ein Tor, ein Tor", trotzdem bleibt Berlin nach den Treffern von Dani Olmo (51. Minute) und Mikel Merino (119.) zum 1:2 nach Verlängerung für die deutsche Nationalelf nur ein Sehnsuchtsort. Der Ausgleich durch Florian Wirtz (89.) und die mutige Druckphase der deutschen Nationalmannschaft verhalfen nicht zum Sieg.

Die Spannung beim Public Viewing stieg mit jeder Spielminute, vor allem in der Verlängerung. Wegen vieler Fouls kam zunächst kaum Spielfluss zustande, die Fans am Nockherberg in München jubelten trotzdem bei jeder Offensive. Toni Kroos hatte Glück, dass eines seiner beiden Fouls in den ersten fünf Minuten nicht mit Gelb bestraft wurde. Pedri musste früh angeschlagen ausgewechselt werden (8. Minute), für ihn kam Olmo. Der Plan, die Spanier einzuschüchtern, war klar erkennbar. Doch in der Offensive lief wenig zusammen, wenn dann über die rechte Seite. Nagelsmann korrigierte zur zweiten Halbzeit seine Personalentscheidungen: Für Can kam Andrich, statt Sané spielte Wirtz. Doch in Führung gingen die Spanier. Der 26-jährige Dani Olmo schloss flach und präzise ab.

Neuer Schwung mit den Fans im Rücken

Die Fans feuerten die deutsche Mannschaft an, Füllkrug lief unter lautem Jubel der Fans auf den Rasen (57. Minute). Immer wieder rannte sich Deutschland am spanischen Strafraum fest oder hatte Pech wie beim Pfostentreffer von Füllkrug. Für die Schlussphase kam Müller für Tah ins Spiel (80. Minute), es zählte nur noch der Ausgleich. Dann kam Wirtz und verwandelte nach Vorlage von Kimmich. Die Entscheidung musste in der Verlängerung fallen, in der Wirtz nur knapp vorbeischoss (105.+1 Minute). Dann der bittere Nackenschlag kurz vor dem Elfmeterschießen.

Mit erhobenem Haupt vom Platz

Aus, vorbei – nach heldenhaftem Kampf endete das Sommermärchen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dramatisch. Nagelsmann und die Mannschaft verabschiedeten sich enttäuscht, aber erhobenen Hauptes von ihren Fans. Dem Bundestrainer kamen nach dem Spiel die Tränen. Mit dem vorzeitigen EM-Aus ist auch die Weltkarriere von Toni Kroos ist beendet – nach 114 Länderspielen blieb ihm der EM-Pokal verwehrt. Für Manuel Neuer und Thomas Müller könnte es zudem das letzte Länderspiel gewesen sein. Nagelsmann sitzt noch fest im Sattel. Sein Vertrag läuft bis zur WM 2026, er kann darauf verweisen, der Mannschaft Stabilität und ein mitreißendes Team gegeben zu haben. Deutschland hat die Fans begeistert, besonders beim 5:1 gegen Schottland im Eröffnungsspiel.

Lob und Anerkennung für die deutsche Mannschaft

Das ehrenhafte Aus gab den Fans kaum Anlass zur Kritik: Noch im November lag die DFB-Elf am Boden. Auch wenn der EM-Traum bereits im Viertelfinale platzte, die Fans freuen sich auf das Halbfinale in München, auch wenn sie dann wohl nicht mehr mit demselben Herzblut die kommenden Spiele verfolgen werden. Am Spielende war die einhellige Meinung: Ohne den Schiedsrichterentscheid hätte Deutschland eine Chance aufs Halbfinale gehabt.

Auch wenn die Fans mitunter laut aufstöhnten, wenn das deutsche Team eine Torchance verpasste: Einig waren sich die Fußballbegeisterten am Ende, die deutschen und auch die spanischen Fans am Nockherberg, dass die deutsche Nationalelf zwar verloren, aber gut gespielt hat.

Spannung bis zum Schluss im Regensburger Jahn-Stadion

Auch im Regensburger Jahn-Stadion waren die Zuschauer beim Public Viewing nach dem Ausscheiden zwar enttäuscht, aber zufrieden mit der Leistung der deutschen Mannschaft: Das Spiel sei gut gewesen, sehr ausgeglichen in der ersten Halbzeit, sagt ein Fan.

"Deutschland würde ich sagen, war besser als erwartet, aber es gab zwei Aktionen, die die Spanier ziemlich gut ausgenutzt haben. Die Schwächen von Deutschland und den Elfmeter, da würde ich auch noch mal drüber schlafen. Ob der wirklich keiner war. Also alles in allem sehr deprimierend, dass wir jetzt hier ausscheiden, aber trotzdem geiles Spiel gewesen." Ein Regensburger Fußball-Fan

Toni Kroos habe eine gute Performance geliefert und bis zum Ende gekämpft und auch die allgemeine Atmosphäre beim Public Viewing sei toll gewesen, erzählt ein anderer. Der Tenor: Deutschland habe gut gespielt, aber gegen Spanien war es schwer. Am Ende habe es leider nicht gereicht.