EM-Euphorie in Ostbayern: Run auf Public Viewing

Am Donnerstagnachmittag kam im Prüfeninger Schlossgarten die wichtigste Lieferung vor dem EM-Achtelfinale der Deutschen gegen Spanien an: Zwei Brauereiangestellte versorgten den idyllischen Biergarten im Stadtwesten von Regensburg mit rund 4.000 Liter Bier. Der Lieferant ist sicher: "Das wird sicher alles weggehen bei dem Spiel. Die Fans werden wieder zuschlagen."

Größtes Public Viewing in Regensburg

Knapp 1.500 Fußballfans werden auch gegen Spanien erwartet. Das Public Viewing ist das größte in ganz Regensburg – und mal wieder ausverkauft. Es herrscht eine große Euphorie, sagt Johannes Damjantschitsch, einer der Veranstalter: "Wenn Deutschland gewinnt, dann sollte man schon ab 21 Uhr nach Tickets schauen. Es kann sein, dass es Samstag in der Früh schon keine mehr gibt."

"Geniale" Stimmung auch im Jahn-Stadion

So einen Run aufs Public Viewing erleben gerade viele Locations in der Oberpfalz – auch das Regensburger Jahnstadion. Stadionleiter Sebastian Graf und sein Team hatten zwar im Vorhinein viel zu tun mit der Organisation. Doch heute sagt er: "Ich bin froh, dass wir es umgesetzt haben. Alle vier Spiele waren bisher restlos ausverkauft. Und die Stimmung am Spieltag ist genial." Pro Spiel können 1.400 Zuschauer auf den Sitzschalen Platz nehmen.

Public Viewing auch in Niederbayern

Das wahrscheinlich größte Public Viewing Niederbayerns findet in Dingolfing statt. Im Rahmen des "Dingfests" werden alle EM-Spiele ab heute kostenlos auf der Bühne am zentralen Marienplatz übertragen. Platz haben dort bis zu 5.000 Fans. Vorher und nachher gibt es kostenlose Konzerte.

In Deggendorf wird das Viertelfinale heute zum vierten Mal in Folge am Oberen Stadtplatz übertragen. Sabine Saxinger, die Leiterin des zuständigen Kulturamts, rechnet mit etwa 1.000 Fans: "Das Schöne ist, das in Deggendorf gemeinsam und friedlich gefeiert wird und man einen wunderschönen Abend in der Innenstadt erlebt."

In Passau öffnet das Eulenspiegel-Zeltfestival seine Pforten für Fußballbegeisterte, in Landshut wird sowohl in der großen Sparkassen-Arena als auch auf dem Freigelände der Messe übertragen. Und in Plattling können Fans die deutsche Nationalelf beim Public Viewing auf dem Magdalenenplatz gemeinsam anfeuern.

Spanier verfolgen Spiel in Tapas-Bar

Die spanische Community in Regensburg verfolgt die Spiele ihrer Mannschaft in einem Tapas-Laden in der Altstadt. 30 bis 40 Spanier sind meistens vor Ort, sagt Betreiberin Michaela Neuber. Freunde, Familien, Bekannte – auch heute Abend wieder. So wie Blanca Serrano. Auf Mallorca geboren lebt sie mit ihrem Mann und den zwei Kindern seit fast 20 Jahren in Regensburg. "Die Stimmung ist immer fantastisch und wir haben sehr viel Spaß. Aber: Wir hoffen, dass heute Spanien gewinnt."

Gemeinsam Schauen für Kurzentschlossene

Kurzentschlossene haben auch noch weitere Möglichkeiten, um die Begegnung bei einem Public Viewing zu verfolgen: In der Oberpfalz wird das Deutschland-Spiel unter anderem in Kinos in Nittenau oder Weiden übertragen oder in einem der unzähligen Biergärten wie dem am Stadtpark in Schwandorf. Dort gilt meist das Motto: Wer zuerst kommt, hat einen Platz.

In Niederbayern beginnt das Viechtacher Bürgerfest heuer anlässlich der EM extra eine Stunde früher: um 17 Uhr. Auf der Hauptbühne wird das Viertelfinale ebenfalls übertragen.