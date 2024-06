Tote 19-Jährige in Regensburg: Ermittlungen laufen weiter

Im Fall der 19-Jährigen, die Anfang Mai tot in einem Kofferraum in der Tiefgarage eines Regensburger Baumarkts gefunden worden ist, gehen die Ermittlungen weiter. Das teilten die zuständige Staatsanwaltschaft in Amberg und das Polizeipräsidium Oberpfalz auf BR-Anfrage mit. Es würden nach wie vor Spuren ausgewertet, die umfangreich gesichert worden seien.

Nur wenige Hinweise nach Zeugenaufruf

Nach dem Zeugenaufruf Mitte Mai, bei dem auch Plakate im Bereich des Baumarkts und des angrenzenden Fitnessstudios aufgehängt worden waren, sind laut der Polizei nur wenige Hinweise eingegangen. "Die Zahl liegt im unteren zweistelligen Bereich", so eine Sprecherin des Präsidiums. Weitere Details nennen Staatsanwaltschaft und Polizei aktuell nicht.

Ex-Freund der 19-Jährigen weiter in Untersuchungshaft

Nach dem Fund der Leiche am 4. Mai in der Tiefgarage im Regensburger Norden nahm die Polizei noch am selben Tag einen 55-Jährigen aus Maxhütte-Haidhof im Landkreis Schwandorf fest. Der Mann wird verdächtigt, die 19-Jährige getötet zu haben. Im Haus des 55-Jährigen, bei dem es sich um den Ex-Partner der jungen Frau handeln soll, wurden Blutspuren des Opfers gefunden. Er sitzt weiter in Untersuchungshaft. Die Leiche befand sich im Kofferraum eines Kleinwagens, der auf die Mutter des Opfers zugelassen war. Die Seitenscheibe des Autos war eingeschlagen. Es wurde eine Ermittlungsgruppe in dem Fall gegründet.