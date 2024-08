Tödlicher Unfall nach Fotoaufnahmen: Verfahren eingestellt

Motorrad verletzt zwei Kinder schwer

Das Motorrad des getöteten Unfallgegners war in eine Familie geschleudert worden, die sich am Rossfeld den Sonnenuntergang ansehen wollte. Die beiden sieben und vier Jahre alten Töchter eines Ehepaares aus dem Berchtesgadener Land wurden von der Maschine getroffen und schwer an den Beinen verletzt. Ihre schwangere Mutter erlitt einen Schock sowie Schürfwunden an den Beinen.

Die Frau kam am Dienstag mit Baby als Zeugin in den Gerichtssaal, wurde jedoch nicht mehr gehört. Der Angeklagte sagte dem Richter, er könne wegen der Amputation seinem erlernten Beruf als Sonnenschutztechniker nicht mehr nachgehen, arbeite deshalb im Büro. Auch hätte er Alltagsbeschäftigungen neu erlernen müssen, wie Gehen, oder Auto fahren.