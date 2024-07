"Tausend Farben" – Realschüler kreieren Song gegen Rassismus

Viel Arbeit in der Freizeit

Die Schülerinnen und Schüler für Musik zu begeistern, war ein weiteres Ziel des Lehrers: "In der Coronazeit sind uns in unseren Musik-Ensembles, der Bigband und den Chören viele Kinder verloren gegangen. Ich wollte ihnen zeigen, dass auch ein Schulchor zum Beispiel in einem Rap-Video mitwirken kann", sagt Ganzmann. Eine besondere Rolle kam dem 16-jährigen Benno Hinz zu. Er ist der Rapper in dem Song, die Audioaufnahmen mit ihm und der Band haben sie mit Genehmigung der Schule bei dem Musiklehrer zu Hause eingespielt. Denn weil er auch in seiner Freizeit Musik macht, besitzt er eine entsprechende Technik. "Das waren schon viele, viele Stunden, wir haben an jedem Detail gefeilt, da brauchte es schon viel Durchhaltevermögen, das viele in dem Alter nicht haben", lobt Ganzmann.

Kommentare: Von "Gänsehautfeeling" bis "Hammer!"

Auch für das Video haben sich die Schüler und der Lehrer mehrfach außerhalb der Unterrichtszeit in der Schule getroffen. Von allen war sehr viel Engagement gefordert, und längst nicht alle haben bis zum Ende durchgehalten, erzählt Ganzmann. Doch auf das Ergebnis können jetzt alle Beteiligten stolz sein: "Unfassbar gut!", "Hammer! Berührt mich zutiefst!", "Gänsehautfeeling!" und "großartige Message" lauten die Kommentare unter dem Video im Internet.

70.000 Klicks für Klima-Song

Es ist nicht das erste Musikprojekt von Ganzmann und seinen Schülern. Bereits 2019 hat er mit dem Unter- und Mittelstufenchor den "Love Song to the Earth" von Paul McCartney als Musikvideo aufgenommen. Es wurde auf YouTube mehr als 70.000 mal geklickt. Das neue, diesmal selbst geschriebene Lied "Tausend Farben", hat schon in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung so großen Zuspruch bekommen, dass es diesen Erfolg noch übertreffen könnte. Das Video endet mit einem Peace-Zeichen, geformt aus den Masken, die die Jugendlichen abgelegt haben und dem Aufruf: "Erheb auch Du Deine Stimme gegen Rassismus!"