Tauber Comedystar – Zirkus Flic Flac überrascht mit neuer Nummer

Fliegende BMX-Räder, Akrobatinnen unter dem Zeltdach und auf Seilen, die obligatorischen Motorräder in der Stahlkugel nicht zu vergessen – das Programm des Zirkus Flic Flac gastiert mit gewohnt actiongeladenen Showacts in Nürnberg. Neu mit dabei sind die Comedians Okan Seese und Archie Klapp. Die Besonderheit: Okan ist von Geburt an taub und in einer gehörlosen Familie aufgewachsen.

Welche oft unfreiwilligen Begleiterscheinungen so ein Handicap mit sich bringen kann, davon erzählt Okan Seese pointiert zugespitzt während seines Auftritts. Sein Bühnenpartner Archie übersetzt die Gebärden simultan für das Publikum in Sprache, etwa: "Ich bin halb Türke, halb Deutscher, aber ganz schwul!“, wie der taube Comedian mitteilt.

Nicht über, sondern MIT Menschen lachen

Okan Seese spielt geschickt mit gewissen Gehörlosen-Stereotypen, nimmt sich dabei permanent selbst auf die Schippe und schreckt auch vor der ein oder anderen Zote nicht zurück. Dem Publikum im Zirkus Flic Flac scheint es, dem Applaus nach, gut zu gefallen. Die Grenzen guten Humors seien für jeden individuell etwas anders, sagt Okan, der nicht über, sondern gemeinsam mit Menschen mit Handicap lachen will. Wichtig sei ihm, nie nach unten zu treten. Selbstironie und Situationskomik gehen dabei Hand in Hand. So dürfte Okan Seese der wohl einzige taube deutsche Comedian derzeit sein, der auch vor vielen hörenden Zuschauern auftritt.

Inklusiver Humor – der mit Gebärdensprachkurs begann

Sein Programm richte sich genauso an ein gehörloses wie ein hörendes Publikum. Gerade die Performances gemeinsam mit Archie hätten für einen Karriereboost bei ihm gesorgt. Die Mischung der beiden ist das Besondere. Kennen gelernt hatten sich die zwei eher zufällig. Archie Klapp hatte einst einen Gebärdensprachkurs bei Okan besucht, dessen komödiantisches Talent entdeckt. Schnell entstand eine Freundschaft. Die Idee eines eigenen Comedy-Programms war geboren. Es folgten viele TV- und Bühnenauftritte.

Zirkusdirektorin setzt auf Comedy

Zirkusdirektorin Larissa Kastein war vom Talent der beiden sofort überzeugt, wollte das Duo unbedingt in die Show holen. Flic Flac stehe für Neues und Modernes, auch mal was Anderes. Insofern passten die Künstler hervorragend ins Programm. Sie sei sehr froh, Okan und Archie für diese Saison gewonnen zu haben. Die hätten nämlich aktuell viele Anfragen als aufsteigende Comedy-Stars. Leute zum Lachen zu bringen sei die schwierigste Disziplin, so Kastein. Ein normaler Clown passe nicht wirklich zu Flic Flac, die beiden schon.