"Täterkinder": Wie Hitler Kinder zur Inszenierung einsetzte

Das Bild entsteht am 20. April 1943. "Das heißt, wir befinden uns in einer absoluten Hochphase des Zweiten Weltkriegs, der Holocaust tobt", sagt Irlinger. "Menschen werden massenhaft ermordet und Hitler feiert hier seinen 54. Geburtstag mit glücklichen Kindern. Zeitgleich wird das Warschauer Ghetto geräumt und viele, viele Kinder werden dort ermordet."

Ein Leben außer Reichweite des Krieges

Auf dem Berghof lebten die Kinder der NS-Größen ein privilegiertes Leben. Es gab ein Bunkersystem, einen Kindergarten, eine Schule, sogar ein Kino ließ der Führer für sie errichten. War Hitler ein Kinderfreund - zumindest, wenn es sich um "arische" Kinder handelte? Dazu sind unterschiedliche Aussagen überliefert. Sicher ist: Die Kinder von Bormann, Goebbels, Speer waren für ihn nützlich. Blond und kräftig entsprachen sie genau dem Ideal der NS-Ideologie. In unzähligen Fotos dienten die Kinder als Statisten für Hitlers Inszenierung als zärtlich-strengem Vater der Deutschen.

"Täterkinder" - aber keine Täter

Die Münchner Historikerin Helena Schwinghammer hat sich in ihrer Masterarbeit mit dem Leben der Kinder auf dem Obersalzberg beschäftigt. Schwinghammer spricht von "Täterkindern", aber nur im Sinne "Kinder von Tätern". Ihr ist wichtig, dass die Kinder selbst keine Täter waren. Dafür seien sie zu jung gewesen.

Was sie mehr interessiert: Wie haben sich die Kinder später mit dem Erbe der Eltern auseinandergesetzt? Die Antwort: ganz unterschiedlich. Einige hätten die Zeit auf dem Obersalzberg romantisiert. In Memoiren und Interviews berichteten sie von einer intakten Familienwelt und behaupteten, die Familien der NS-Täter hätten weitgehend isoliert voneinander gelebt. Gerade die Mütter hätten gar nicht gewusst, was dort wirklich vor sich ging.

Es ist eine Erzählung, die Schwinghammer kritisch sieht: So würde ausgeblendet, dass die Politik direkt vor ihrer Haustür geschah und dass sie selbst Teil des politischen Netzwerks auf dem Obersalzberg waren. "Die reine unpolitische Mutter, die damit eigentlich gar nichts zu tun hatte, das kommt immer vor in den Erzählungen von diesen Kindern", sagt Schwinghammer. Das Bild sei durch die historische Forschung in vielen Fällen aber widerlegt. Denn "wir wissen zum Beispiel, dass Gerda Bormann eine absolut überzeugte Nationalsozialistin war".

Doch nicht alle gingen unkritisch mit der eigenen Vergangenheit um. Martin Bormann Junior etwa wurde später katholischer Priester. In seinen Erinnerungen versuchte er, die idyllische Kindheit zumindest im Nachhinein in den Kontext des Krieges einzuordnen. Und die Handlungen des von ihm geliebten Vaters kritisch zu hinterfragen.