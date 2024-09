Söder: "Ein Flieger nach Afghanistan reicht nicht"

Wer zum Tagungsort will, muss an ihnen vorbei. Etwa zwanzig Bürger demonstrieren an der Auffahrt zum Kloster Seeon gegen Flüchtlingsunterkünfte in ihren Gemeinden. Auf ihren Plakaten steht: "Nein zur Sammelunterkunft!" Eine schwarze Limousine nach der anderen passiert. Es sind Landräte und Landrätinnen aus der ganzen Bundesrepublik, die zur Jahrestagung des Deutschen Landkreistags möchten.

Heike Bachert von der Bürgerinitiative "Rott rot(t)iert" ist eine der Demonstrantinnen. In ihrer Gemeinde, Rott am Inn, leben nur rund 4.000 Einwohner, erzählt sie. Trotzdem solle dort nun eine Unterkunft für 506 Flüchtlinge entstehen. Das sei zu viel für den kleinen Ort, kritisiert Bachert. Es gehe nicht gegen die Migranten an sich, sondern darum, diese gerecht zu verteilen. Die Politik müsse das endlich erkennen und handeln.

Söder fordert sofortiges Handeln vom Bund

Bei der Jahrestagung des deutschen Landkreistags ist die Migrationspolitik das Kernthema. Einer der Gastredner ist Bayerns Ministerpräsident, Markus Söder, CSU. Er heißt die Landräte aus ganz Deutschland willkommen und lobt erst einmal ausgiebig sein eigenes Bundesland: Bayern habe die niedrigste Arbeitslosigkeit in Deutschland und sei wirtschaftlich stark. "Das einzige Problem, das Bayern gerade hat: Wir sind in Deutschland", sagt Söder. Bayern spüre, wie alle anderen, "die Rahmenbedingungen, die so viel schlechter werden, die uns alle runterziehen". Der deutsche Motor komme ins Stottern.

Mit Kritik an der Bundesregierung erntet Söder beim Publikum nicht nur Applaus, sondern auch einige Lacher. Die Streitkultur der Ampel sei noch schlimmer als sie früher zwischen Merkel und Seehofer gewesen sei. Und da seien die Pressekonferenzen schon wie bei "Ehen vor Gericht" gewesen. In der Migrationspolitik fordert Söder nun sofortiges Handeln. Die Ampel habe gedacht, "wenn man einen Flieger nach Afghanistan schickt, ist das Problem gelöst". Aber es reicht laut Söder eben nicht.

"Dürfen das nicht extremen Kräften überlassen"

Wer offene Grenzen haben wolle, müsse auch in der Lage sein, diese zu schützen. Dafür brauche es Grenzkontrollen und eine Grenzpolizei, wie sie Bayern habe. Söder fordert die Zurückweisung von Migranten an den deutschen Grenzen – was rechtlich möglich sei. Er frage sich wirklich, warum es dafür noch einmal eine rechtliche Überprüfung brauche. "Was in Dänemark geht, muss bei uns am Ende auch gehen."

Des Weiteren müsse die Bundesregierung für mehr Abschiebearrestplätze im Land sorgen und Rückführungsverträge mit Ländern wie Syrien und Afghanistan aushandeln. Außerdem plädiert der bayerische Ministerpräsident für die flächendeckende Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge. Allerdings sei das Bundesgesetz so "wässrig formuliert", dass es einige Unsicherheiten gebe. Die Bezahlkarte brauche es jedoch, um Deutschland für Zuwanderer nicht zu attraktiv zu machen. In Richtung Ampel sagt Söder: "Wenn es sich nicht ändert in Berlin, wird es sich durch andere Dinge ändern. Wir dürfen das nicht extremen Kräften überlassen."

Landkreistag lobt Faesers Ankündigung zu Grenzkontrollen

Damit ist der CSU-Chef auf einer Linie mit dem Präsidenten des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager. Auch er fordert eine schärfere Asylpolitik. "Das wichtigste Thema der Landräte ist, dass die irreguläre Zuwanderung nach Deutschland zum Abstoppen kommt", sagt er im Interview mit BR24. Sager begrüßt die Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, vorerst an allen deutschen Landgrenzen Kontrollen einzuführen.

"Wir kommen nicht daran vorbei. Solange die europäischen Außengrenzen nicht geschützt sind, müssen wir die deutschen Grenzen schützen", so Sager. Während der Fußball-Europameisterschaft hätten die Kontrollen gewirkt. Die Ankündigung müsse nun konsequent umgesetzt werden. Starten sollen die Kontrollen laut Faeser ab 16. September. Für den Landkreistagspräsidenten ist es höchste Zeit: "Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass weniger Menschen ankommen, damit wir überhaupt in den Landkreisen wieder Luft haben zum Atmen." Sager erwarte hier ein schnelles, durchgreifendes Handeln der Bundesregierung.

Kommunen seien überlastet

In den letzten zehn Jahren seien 2,8 Millionen Asylanträge in Deutschland gestellt worden. Viele der Menschen seien aber nicht integriert, geschweige denn in Arbeit. "Wenn wir jetzt immer mehr Menschen auch aus anderen Kulturkreisen bei uns aufnehmen, ohne Integrationsansätze auszubringen, dann schaffen wir uns die Probleme von morgen und übermorgen", warnt der Landkreistagspräsident.

Am späteren Nachmittag wird sich dann noch Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck, Grüne, per Video zur Jahrestagung zuschalten lassen. Dann dürfte auch die finanzielle Situation der Kommunen zur Sprache kommen. Der Landkreistagspräsident fordert mehr Geld für die kommunale Ebene in Deutschland. Für die vielen Aufgaben, die die Kommunen hätten, seien sie definitiv unterfinanziert.