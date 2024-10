Siebenbürger Sachsen feiern 75-jähriges Jubiläum

Der Landesverband Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. hat sein 75-jähriges Jubiläum in Nürnberg gefeiert. Über 1.000 Menschen aus den 33 aktiven bayerischen Kreisgruppen waren angereist zu den Veranstaltungen in der Meistersingerhalle unter dem Motto "75 Jahre gemeinsam unterwegs".

Werte und Traditionen

Die Jubiläumsfeierlichkeiten begannen am Vormittag mit einem Gottesdienst. Beim Festakt am Nachmittag betonte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die enge Verbundenheit der Siebenbürger Sachsen mit Bayern. Aufgrund ihrer Werte und Traditionen waren und seien sie ein großer Zugewinn für die Gesellschaft, so Markus Söder, der auch die Schirmherrschaft für die Jubiläumsfeierlichkeiten übernommen hatte.

Kulturelles Erbe pflegen

"Bayern ist immer an der Seite der Siebenbürger Sachsen gewesen", ergänzte der Bayerische Landesvorsitzende der Siebenbürger Sachsen, Werner Kloos. Viele Tanzgruppen, Theateraufführungen, Ausstellungen, ein großes kulinarisches Angebot und eine festliche Abendveranstaltung begleiteten die Jubiläumsfeierlichkeiten.

Ehemalige Kriegsgefangene und Spätaussiedler

Über Jahrzehnte hinweg sind insgesamt rund 250.000 Menschen der deutschsprachigen Minderheit aus der Region Siebenbürgen in Rumänien nach Deutschland kommen, nach dem zweiten Weltkrieg vor allem als ehemalige sowjetische Kriegsgefangene und Geflüchtete. Zwischen den 1970 und den 1990er Jahren kam noch einmal eine große Zahl als Spätaussiedler nach Deutschland. Die meisten von ihnen kamen zunächst in Nürnberg an und blieben anschließend in Bayern, nach Verbandsangaben rund 100.000 Menschen. Auch deshalb leben heute viele Siebenbürger Sachsen und deren Nachkommen im Freistaat. In der Region Siebenbürgen in Rumänien sind es laut Bundesministerium des Inneren heute nur noch 40.000.