Mild, aber neblig: Zum Wochenstart wird es herbstlich in Bayern

Der Herbst hat Einzug gehalten in Bayern und in dieser Woche zeigt sich das auch ganz deutlich beim Blick in den Himmel. Graues und dunkles Wetter wird in vielen Orten vorherrschend sein. Die dicken Winterjacken können aber meist noch im Schrank bleiben.

Dichter Nebel in Bayern mit Sichtweiten von unter 150 Metern erwartet

Denn ein Hoch über Osteuropa bringt sehr milde Luft in den Freistaat. Die Temperaturen in den kommenden Tagen liegen bei 14 bis 19 Grad. Dazu wird es feucht, denn gelegentlich kann es auch regnen.

In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Bayern vor allem aber auch auf Nebel einstellen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Bereits in der Nacht soll es nebelig werden, teils mit Sichtweiten von maximal 150 Metern. Die Tiefsttemperaturen dürften bei 9 Grad liegen. Trüb durch Nebel oder Hochnebel bleibt es dann auch am Sonntag. Am meisten Sonne gibt es noch an und in den Bergen. Die Kammlagen der Mittelgebirge und Alpengipfel sind zum Teil in Wolken gehüllt.

Tiefdruckgebiet bestimmt Wetter im Norden und Westen Deutschlands

In der Westhälfte Deutschland bestimmen hingegen Tiefausläufer das Wettergeschehen. So ziehen am Sonntag im Westen und Nordwesten im Tagesverlauf starke Wolkenfelder auf, die auch immer wieder Regentropfen dabei haben können. Ganz im Osten in der Lausitz wird es hingegen länger sonnig und weitgehend trocken. Aber auch dort gilt, besonders in den Niederungen: Achtung vor teils zähen Nebel- und Hochnebelfeldern!

Milde Temperaturen auch in den kommenden Tagen

In der Nacht zum Montag erwartet uns auf die gesamte Nordwesthälfte ausgreifende starke Bewölkung mit etwas Regen. Sonst bleibt es wolkig oder gering bewölkt, im Süden teils klar, dort zieht wohl erneut Nebel auf, doch weitgehend ohne Niederschläge. Tiefstwerte: 14 bis 9 Grad, im Süden bis 6 Grad.

Am Dienstag und Mittwoch verabschiedet sich laut dem DWD die sehr milde Luft aus Deutschland. "Teilweise kann dies auch durchaus mit starken bis stürmischen Böen einhergehen." Bei 12 bis 16 Grad bleibt es allerdings aber weiterhin mild für die Jahreszeit. Nachtfröste seien erst einmal kein Thema, so die Meteorologen. In Bayern bringt der Dienstag vereinzelte Schauer.