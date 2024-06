Schulkinder angefahren: Frau in Nördlingen begeht Unfallflucht

Eine 42-Jährige hat am Mittwochmorgen in Nördlingen sechs Kinder auf deren Schulweg angefahren.

Schulkinder fallen über die Motorhaube

Die Frau war laut der Polizei auf der Augsburger Straße unterwegs und bog an einer grünen Ampel nach rechts in die Gustav-Freytag-Straße ab. Dort überquerte eine sechsköpfige Gruppe von Schulkindern die Fußgängerampel. Die Frau fuhr in die Gruppe der Kinder, alle Kinder fielen dabei zu Boden, drei von ihnen über die Motorhaube. Die Kinder erlitten Schürfwunden und Prellungen.

Warum die Frau eine Anzeige erwartet

Die Autofahrerin erkundigte sich nach dem Vorfall laut Polizei lediglich bei einem Kind nach den Personalien, nannte ihren Namen und fuhr weiter. Etwa zwei Stunden später meldete sie den Unfall dann bei der Polizei. Sie erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung.