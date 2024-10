Schlachthof vor Kontrollen gewarnt? Tierärztinnen vor Gericht

Im Sommer 2023 hat der Aschaffenburger Schlachthofskandal nicht nur bei Tierschützern eine Welle der Empörung ausgelöst: Schweine und Rinder wurden mit Elektroschockern traktiert, noch lebende Tiere auseinandergenommen. Weil zwei amtliche Tierärztinnen in die Verstöße verwickelt sein sollen, müssen sie sich ab heute vor dem Landgericht Aschaffenburg verantworten. Der Vorwurf: Verletzung des Dienstgeheimnisses.

Zwei Tierärztinnen wegen Geheimnisverrats angeklagt

Die für den Schlachthof Aschaffenburg damals zuständigen amtlichen Tierärztinnen sollen den Betrieb vor unangekündigten Kontrollen der Bayerischen Kontrollbehörde für Lebensmittesicherheit und Veterinärwesen (KBLV) gewarnt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den 50 und 28 Jahre alten Frauen Verletzung des Dienstgeheimnisses vor. Die 50-Jährige steht wegen fünf Fällen des Geheimnisverrats vor Gericht, die 28-Jährige wegen eines Falls. Die Vorfälle sollen zwischen August 2022 und Mai 2023 passiert sein.

Vor Kontrollen via Whatsapp gewarnt

Die KBLV führt unangekündigte Kontrollen an Schachthöfen durch. Nur die amtlichen Tierärzte und die zuständigen Mitarbeiter des Aschaffenburger Ordnungsamtes und beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) werden über das Datum der Termine unterrichtet. Um die Kontrolle nicht zu gefährden, ist dieser Personenkreis begrenzt und unterliegt der Geheimhaltung. Die 50 Jahre alte Angeklagte soll die Kontrolltermine in einer Whatsapp-Gruppe namens "Info Schlachtteam" weitergeleitet haben.

Mitglieder der Gruppe waren laut Staatsanwaltschaft unter anderem der frühere Geschäftsführer der Aschaffenburg Schlachthof GmbH und ein Zerlegebetrieb, der sich auf dem Anwesen des Schlachthofs befindet. Außerdem soll die 50-Jährige diese Informationen auch via Whatsapp-Chat an einzelnen Personen weitergegeben haben.

Mail an Zerlegebetrieb auf Schlachthofgelände

Die 28-jährige Tierärztin soll eine E-Mail vom LGL über einen unangekündigten Kontrolltermin per Mail an den Inhaber des Zerlegebetriebs weitergeleitet haben, damit er sie an die Verantwortlichen des Schlachthofs Aschaffenburg weitergibt. Weil der Inhaber das auch getan haben soll, steht auch er heute vor Gericht. Dem 33-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft Beihilfe zur Verletzung des Dienstgeheimnisses vor. Für den Prozess sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Schon morgen am Mittwoch könnte das Urteil fallen.

Schockierende Bilder von "Soko Tierschutz"

Im Sommer 2023 waren Aufnahmen der Tierschutzorganisation "Soko Tierschutz" publik geworden. Diese zeigten, wie Beschäftigte Schweine und Rinder mit Elektroschockern traktieren und offensichtlich noch lebende Tiere auseinandernehmen. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Diese Ermittlungen wegen quälerischer Tiermisshandlung dauern noch immer an, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Mit einem Abschluss sei "aufgrund des Umfangs der auszuwertenden Beweismittel" nicht vor Ende 2024 zu rechnen.

Schlachtung nach Verbesserungen für Tierwohl wieder erlaubt

Aufgrund der Filmaufnahmen hatte die KBLV im Juli 2023 dem privaten Betreiber des Schlachthofes die Durchführung von Schlachtungen am Schlachthof Aschaffenburg zunächst untersagt. Nachdem der Schlachthofbetreiber den Geschäftsführer, Betriebsleiter und Tierschutzbeauftragten ausgewechselt hatte, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Tierschutzfragen durch externe Sachverständige zusätzlich geschult und diverse Änderungen in den Betriebsabläufen und den technischen Einrichtungen vorgenommen hatte, hat die KBLV die Schlachtung von Schweinen im September 2023 wieder zugelassen. Auch die Schlachtung von Rindern ist wieder zugelassen.