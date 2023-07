"Batman" wohnt bei Marktheidenfelder Polizei zur Untermiete

Mit einer Taschenlampe bewaffnet sucht Matthias Hammer das Dachgebälk in der Marktheidenfelder Polizeistation nach den "Großen Mausohren" ab. So heißt die Fledermausart, die jedes Jahr im Sommer hier ihr Quartier bezieht. Seit gut dreißig Jahren kommt der Biologe im Auftrag des Landesamts für Umwelt (LfU) nach Marktheidenfeld, um zu schauen, wie es ihnen geht. "Nach unseren Zählergebnissen in den letzten 30 bis 35 Jahren geht es den Mausohren hier in Marktheidenfeld gut. Also die Population wächst jetzt nicht ins Unermessliche, aber sie schrumpft auch nicht, worüber wir uns schon sehr freuen", so seine Prognose.

170 Fledermäuse leben derzeit unter einem Dach

Dieses Mal muss der Wissenschaftler sogar über eine wackelige Leiter direkt unters Dachgebälk klettern, um alle Tiere zu finden, so gut haben sie sich versteckt. Mit einem sogenannten Zählei bewaffnet, klickt sich Matthias Hammer durch die Kolonie. 170 Stück sind es dieses Jahr. Fünf mehr als im letzten. Ein erfreuliches Ergebnis für Hammer. Fledermäuse stehen unter Artenschutz, deshalb lässt das Bayerische Landesamt für Umwelt den Biologen von der Uni Erlangen Fledermauskolonien in ausgewählten Quartieren zählen, um eine Grundlage für den behördlichen Artenschutz zu erhalten. An diesem Tag stehen noch zehn weitere Quartiere im Spessart an.

"Großes Mausohr" unter Polizeischutz

Insgesamt 25 verschiedene Fledermausarten gibt es in Bayern. Dass sich die größte hier heimische Art, die "Großen Mausohren" bei der Polizei in Marktheidenfeld so wohl fühlen, hat andere Gründe als den Polizeischutz im Haus. "Die wissen natürlich nichts von Marktheidenfeld und die wissen auch nichts von der Polizei, aber der Dachboden hat eben eine Qualität. Er ist groß, ungestört, und die Größe ist zum Beispiel wichtig, weil hier auch die jungen Mausohren das Fliegen lernen", erklärt Matthias Hammer. Fledermäuse leben zehn bis 15 Jahre, die Weibchen kommen immer wieder an den Ort ihrer Geburt zurück. Sie wissen, dass sie ihre Jungen dort gut und sicher aufziehen können.