Römischer Friedhof in einer Kiesgrube in Erding entdeckt

Antike Urnen und Grabbeilagen schlummern 1800 Jahre unter der Erde

Die Gräber liegen in der Nähe des ehemaligen Landgutes. Das Steinfundament der Villa Rustica ist schon vor einigen Jahren abgetragen worden - ebenso die Überreste eines Bades samt antiker Fußbodenheizung.

Doch nun gibt es eine weitere Sensation: Die entdeckten Urnengefäße und Grabbeilagen des römischen Friedhofes in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Wohnhauses sind erstaunlich gut erhalten - obwohl sie mindestens 1800 Jahre unter der Erde lagen.

Wie im römischen Reich zu dieser Zeit üblich, hatten die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Verstorbenen auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Die Überreste wurden dann in Wohnortnähe in Urnen aus Keramik bestattet.

Experten: Neue Erkenntnisse über römische Geschichte in Bayern

Auch Salvatore Ortisi, Professor für Archäologie in München, ist begeistert von der Entdeckung und geht sogar davon aus, dass die Fundstücke neue Erkenntnisse über die römische Geschichte in Bayern liefern könnten.

Laut Ortisi sind Funde dieser Art in Bayern zwar nicht ungewöhnlich, sie sind aber außergewöhnlich gut erhalten. "Tatsächlich in der Qualität und in der Menge aus Gräbern ist es schon beachtenswert. Und was wirklich toll ist, das ist diese Tierskulptur, die da zu Tage kam. Das ist gerade für den Raum hier ganz exzeptionell", so der LMU-Professor am Ausgrabungsort in der Kiesgrube.

Villa Rustica lag an der alten Römerstraße nach Augsburg und Regensburg

Noch ist nicht ganz klar, wie groß das ehemalige römische Landgut war und wie viele Menschen dort gelebt haben. Sicher ist nur: Es befand sich in der Nähe der alten Römerstraße, die in die Römerstädte Augsburg und Regensburg führte.

Vermutlich wurden auf dem Anwesen bei Erding landwirtschaftliche Güter angebaut und dann von dort aus an der alten Römerstraße entlang in die Städte gebracht.

Fundstücke sind vielleicht bald im Museum Erding zu sehen

Die Ausgrabungen sind mittlerweile fast abgeschlossen. Die antiken Fundstücke werden jetzt nach München gebracht, damit sie noch genauer untersucht werden können.

Wenn alles gut läuft, sind sie vielleicht auch schon bald im Museum Erding zu sehen. Dafür muss die Stadt Erding aber erst noch mit dem Kiesgrubenbesitzer in Verhandlung treten, denn ihm gehören die Fundstücke derzeit noch, da er der Grundstücks-Eigentümer ist - das ist in Bayern so geregelt.

Beide Seiten, die Stadt Erding und der Besitzer der Kiesgrube, haben aber schon angedeutet, dass man sich einigen werde. Schließlich sollen die historisch wertvollen Gegenstände auch für nachfolgende Generationen sorgsam bewahrt werden.