Rekordversuch: 192 Stunden am Stück schafkopfen

Aufgeschürfte Ellenbogen, Rückenschmerzen und ein anwachsendes Schlafdefizit - die ersten Nebenwirkungen sind schon spürbar bei den sechs Weltrekord-Teilnehmern aus dem Oberallgäu. 192 Stunden lang wollen sie schafkopfen und damit den Guinness-Weltrekord knacken. Seit Dienstag und noch bis zum 21. August wird in der Adlerwirtschaft in Sonthofen täglich gekartelt.

Wenig Schlaf, viel Sitzen, wunde Ellenbogen

Gespielt wird immer zu viert, 16 Stunden am Stück, alle vier Stunden wird ein Spieler ausgewechselt. Dann sind acht Stunden frei, doch für genügend Schlaf reicht es nicht, steht schon nach den ersten zwei Tagen fest. Auch das lange Sitzen könnte eine große Herausforderung werden, meinte Theresia Braunmüller, eine der Schafkopfspielerinnen, schon vor dem Start. Da helfen Massagegeräte und Bewegung in den Pausen.

"Und Ellenbogenschoner haben wir auch schon gebastelt", erzählt Anna Braunmüller, die die Spielerinnen und Spieler betreut, im BR-Interview: "Mein Mama hat sich die Ellenbogen ganz wund gescheuert, weil sie sich doch immer auf dem Tisch abstützt".

Herausforderung: Acht Tage am Stück schafkopfen

Die Idee, den Weltrekord brechen zu wollen, sei ihnen eines Nachts gekommen, erklärt Spielerin Theresia Braumüller: "Wir spielen schon oft und auch gerne mal sehr lang, so dass es schon wieder Morgen wird". Doch mehrere Tage am Stück zu spielen, darin seien sie nicht geübt. Eigentlich wollte sich die Kartenspielerin auch mit viel Sport und Schlaf auf den Weltrekordversuch vorbereiten. "Das habe ich allerdings nicht geschafft", so Braunmüller im BR-Gespräch.

Rekordversuch für den guten Zweck

Um den Weltrekordversuch zu dokumentieren, wird dauerhaft eine Kamera mitlaufen, außerdem müssen immer zwei Zeugen anwesend sein. Bis zum kommenden Mittwoch sind Gäste und Besucher jederzeit herzlich willkommen. Die Adlerwirtschaft wird in der Zeit des Weltrekordversuchs dauerhaft geöffnet sein. Darüber hinaus gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik, Zaubershow und einer Tombola. Das Geld geht an den guten Zweck – unter anderem an die Sternstunden.