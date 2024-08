"Radroutenplaner Bayern": Neue App für Fahrradfahrer in Bayern

Fahrradfahrer in Bayern können nun mit einer neuen App Fahrradtouren planen. Der "Radroutenplaner Bayern" löst die bisherige App "Bayernnetz für Radler 2020" ab. Das Verkehrsministerium teilte mit, die neue App sei einfacher zu bedienen und das Kartenmaterial besser.

Neue Funktionen und weiterhin kostenfrei

Sie biete zudem weitere Vorteile: Nutzer könnten sich Höhenprofile, Streckenlängen, Fahrtdauer, Steigungen und den Anteil an Radwegen anzeigen lassen. Außerdem könnten sie Routen mit anderen Menschen teilen und GPX-Tracks auf der Basis von Geodaten nutzen. Zusätzlich lasse sich in der App nach Themenrouten suchen, beispielsweise für Familien mit Kindern. Nutzer können den "Radtourenplaner Bayern" in App-Stores kostenfrei herunterladen.

Bernreiter verspricht neue Radwege

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sagte, Radfahren sei umweltfreundlich und führe gerade auf kurzen Strecken häufig am schnellsten zum Ziel. Damit Menschen auf das Fahrrad umsteigen, brauche es nicht nur Apps, sondern vor allem eine gute und sichere Fahrrad-Infrastruktur. Der Freistaat wolle bis 2030 zusätzliche 1.500 Kilometer an neuen Radwegen bauen.