Hohe Sicherheitsauflagen: Israelische Pfadfinder in Bayern

Gedenkstätten-Besuche, Zeitzeugen-Gespräche, Museen

Die israelischen und deutschen Jugendlichen hatten einen straffen Zeitplan: Auf dem Programm standen Besuche von Gedenkstätten und historischen Orten, Zeitzeugen-Gespräche, Ausstellungen und Museen. Sophia Albrecht sagt, dass die Jugendlichen vor allem vom KZ-Außenlager Kaufering schwer beeindruckt gewesen seien: "Für die Jugendlichen war es sehr spannend, auch mal eines dieser Lager zu sehen. Vor allem, da unsere Führung dort privat war und man sich so mehr in Ruhe mit den Geschichten auseinandersetzen konnte".

Losgegangen war das offizielle Programm vergangenen Mittwoch um 10 Uhr vor dem NS-Dokuzentrum am Münchner Königsplatz. Nach der Führung im Museum gab es das erste gemeinsame Pfadfinder-Spiel: Die Gruppen sollten sich immer wieder neu zusammen mischen und dabei Aufgaben erfüllen, um sich besser kennenzulernen.

Israelische Jugendliche auf Spuren ihrer Vorfahren in Deutschland

Viele der israelischen Jugendlichen zwischen 16 und 17 Jahren waren zum ersten Mal in Deutschland. Für Shira war am Mittwoch der erste Eindruck von der Stadt schon einmal positiv: "Viel grün hier. Das scheint hier ein ruhiger Ort zu sein. Und nette Menschen", sagte sie.

Auch Tom war bei dem Treffen mit dem BR am Mittwochvormittag schon ziemlich gespannt, was ihn in den nächsten Tagen erwartet: "Die meisten meiner Vorfahren wurden im Holocaust umgebracht. Ich hoffe, dass ich hier meine Wurzeln entdecken kann und dass ich sehe, was meine Familie erleben musste. So kann ich verstehen, was mein Urgroßvater durchmachen musste, denn er ist der einzige, der überlebt hat", erzählte der Schüler. Dass er hier nun in Deutschland war, sei ein bisschen so, als wie wenn er sich mit seiner Familie verbinde.

Dieses Jahr besondere Sicherheitsvorkehrungen

Für das Programm verantwortlich waren unter anderem der Israeli Raz Taieb und die deutsche Pfadfinder-Gruppenleiterin Sophia Albrecht. Raz Taieb ist in Israel ebenfalls Pfadfinder-Gruppenleiter und zudem Geschichtslehrer. Sophia Albrecht studiert noch. Zum dritten Mal in Folge haben sie diesen deutsch-israelischen Pfadfinder-Austausch organisiert.

Doch heuer war wegen des sprunghaften Anstiegs antisemitischer Vorfälle vieles anders: "Dieses Jahr ist es noch mal besonders, weil wir von der Polizei begleitet werden müssen und nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren dürfen, sondern immer im privaten Reisebus", so Albrecht. "Aber wir versuchen trotzdem der Gruppe klarzumachen, dass wir sie sehr herzlich willkommen heißen in Deutschland und hier in München".

Bratwurst, Käsespätzle und Stadtführung

Die deutschen und israelischen Pfadfinder und Pfadfinderinnen trafen auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde in München, bekamen eine Stadtführung durch die Münchner Altstadt und besuchten den Olympiapark. Außerdem stand traditionelle bayerische Küche auf dem Programm. Darauf hatten sich viele Jugendliche aus Israel schon besonders gefreut. "Wir hatten welche in der Gruppe, die sich koscher ernähren, aber es gab auch Leute, die sich schon sehr darauf freuten, eine Bratwurst oder einen Schweinebraten probieren zu dürfen", erzählt Sophia Albrecht. Besonders beliebt sowohl bei den israelischen als auch bei den deutschen Jugendlichen seien Käsespätzle. Das sei auch bei den Begegnungswochen in den letzten Jahren so gewesen.

Pfadfinder in Israel und Deutschland: ähnliches Grundprinzip

Zwischen den israelischen und den deutschen Pfadfindern gibt es laut Sophia Albrecht vor allem Unterschiede in der Organisation. In Israel seien die Gruppen deutlich größer als in Deutschland, teilweise sogar mit bis zu 1.000 Mitgliedern pro Gruppe. Außerdem gingen in Israel deutlich mehr Jugendliche zu den Pfadfindern als in Deutschland. "Vom Grundprinzip aber, zum Beispiel von den Spielen, gibt es sehr viele Ähnlichkeiten", so Albrecht. "So viele Unterschiede gibt es gar nicht". Und das hätten die deutschen und israelischen Jugendlichen auch während ihrer Begegnungswoche gemerkt.