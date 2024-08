Was bringt ein höherer Mindestlohn in Bayern?

Was muss jemand mindestens bekommen für seine Arbeit in der Stunde? Lange war das in Deutschland – anders als in vielen europäischen Ländern – nur in Tarifverträgen geregelt. 2015 wurde der gesetzliche Mindestlohn dann eingeführt, damals 8,50 Euro in der Stunde. Viele Wirtschaftsforscher warnten vor einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen – der fand aber nicht statt.

Nun kann der Mindestlohn – soll er denn zum Lebensunterhalt ausreichen – nicht auf dem einmal festgelegten Niveau festgezurrt sein. Er muss der Einkommensentwicklung folgen, das steht im Gesetz. Eine eigene Kommission berät alle zwei Jahre, ob die Lohnuntergrenze angehoben oder vielleicht auch gesenkt werden müsste. Dabei sollen sie unter anderem im Blick haben, wie die Löhne insgesamt steigen, aber auch die Wirtschaftslage der Firmen. Per Verordnung setzt die Regierung dann einen neuen gesetzlichen Mindestlohn fest, doch über den wird gerade gestritten.

15 Euro Mindestlohn? Koalition uneinig

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) könnte sich einen Mindestlohn von 15 Euro vorstellen, die Gewerkschaften und Sozialverbände auch. Wirtschaft und FDP protestieren. Dabei gibt inzwischen die EU eine Richtlinie vor. Sie empfiehlt, den Mindestlohn bei 60 Prozent des mittleren Einkommens festzuzurren. Das wären um die 14 Euro, statt gerade 12,41 Euro. Daran ist Deutschland aber nicht gebunden.

Wie viele Menschen haben von der letzten Mindestlohnerhöhung profitiert?

Vorneweg: Aktuelle Zahlen dazu, wie viele Menschen derzeit in Bayern den Mindestlohn bekommen, stellen weder die Statistischen Ämter noch die Bundesagentur für Arbeit bereit. Im April 2023 haben laut Daten des Statistischen Bundesamtes deutschlandweit rund vier Millionen Beschäftigte weniger als 12,41 Euro pro Stunde verdient. Das waren etwa zehn Prozent aller Angestellten. Fast zwei Drittel davon in geringfügiger Beschäftigung. Sie alle haben von der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12,41 Euro Anfang 2024 profitiert.

In Bayern betraf die Erhöhung rund 650.000 Beschäftigungsverhältnisse. Damit lag der Freistaat im Bundesländer-Vergleich im unteren Bereich, wie die folgende Grafik zeigt: