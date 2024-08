Oktoberfest startet bald: Das ist der offizielle Wiesn-Maßkrug

Auf den Krügen soll das Motiv des aktuellen Oktoberfestplakats zu sehen sein, das bereits im Februar präsentiert wurde: ein lachendes Münchner Kindl mit freudig ausgebreiteten Armen, umringt von typischen Wiesn-Elementen wie Bier, Breze, Riesenrad, Karussell, Rose und Trompete. Die offiziellen Krüge sind Keferloher, also Steinkrüge. In den großen Zelten gibt es das Festbier freilich meist in Glaskrügen. Der Wiesnkrug ist eher ein Sammlerstück und nach der Präsentation dann auch im Verkauf.

Alle Informationen zum Oktoberfest im Überblick

Krug der Wiesnwirte: Züchtige Dirndl und Comicstil

Mitte Juli haben bereits die Wiesnwirte ihren Krug für das Oktoberfest 2024 vorgestellt. Diesmal wird auf dem Steinkrug jedes der 15 großen Festzelte mit einer eigenen Figur im Comicstil und mit typischen Attributen präsentiert. Eine Figur hat zum Beispiel Steckerlfische in der Hand, eine andere trägt eine Armbrust, und ein Löwe hebt eine Maß Bier in die Höhe.

Geschlechtermäßig ist die Darstellung recht ausgewogen, darauf wurde ausdrücklich geachtet. Und die Ausschnitte der Dirndl sind nicht weiter auffallend. Vor zwei Jahren hatte die Karikatur einer Bedienung mit üppigem Dekolleté teils Anstoß erregt.