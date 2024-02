Oktoberfest 2024: So sieht das Wiesn-Plakat aus

Beim diesjährigen Oktoberfest-Motivwettbewerb, der seit 1952 veranstaltet wird, wurden 120 Entwürfe eingereicht. Davon wurden 60 zum Publikums-Voting zugelassen. Über 8.000 Wiesn-Fans beteiligten sich an der Abstimmung, so das Münchner Wirtschaftsreferat . Die 30 beliebtesten Motive schafften es dann in die Endrunde, in der eine Jury aus Sach- und Fachpreisrichtern den Siegerentwurf kürte. Auf den Plätzen zwei und drei liegen die Entwürfe der Kommunikationsdesignerin Sarah Schuhmann und des Visual Merchandisers Reinhold Singer. Die Preisträger erhalten für den ersten Platz 2.500 Euro, für den zweiten Platz 1.250 und für den dritten Platz 500 Euro.