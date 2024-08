Nürnberger Herbstvolksfest: Junge Schausteller übernehmen

Michael Distel kontrolliert noch einmal sein Kettenkarussell Wellenflug – ein Klassiker auf dem Nürnberger Herbstvolksfest. Der 30-jährige Schausteller hat viel Geld in die Hand genommen, um das Kettenkarussell in Schuss zu halten und in die Zukunft zu investieren. "Für mich gibt es keinen anderen Beruf. Ich habe richtig Spaß dran, auch wenn es anstrengend ist und wir viele Stunden arbeiten", sagt der gebürtige Schwabacher.

Sicherheit steht im Mittelpunkt

Michael Distel ist schon in der siebten Generation Schausteller. Er hat gleich zwei Fahrgeschäfte auf dem Volksfestplatz und acht Mitarbeiter. Bevor das Kettenkarussell sich dreht, wird es nochmal eingehend geprüft. Zudem begutachten Michael Distel und seine Mitarbeiter jeden Tag das Fahrgeschäft, ziehen Schrauben nach, wenn es sein muss. Sicherheit sei das Wichtigste, betont Distel.

Häufig ist es aber nicht die Technik, die versagt. So etwa bei dem Unfall auf dem Zwieseler Grenzlandfest und einem tödlichen Zwischenfall bei einer Fürther Stadtteil-Kirchweih in diesem Jahr, als ein Mann eingeklemmt wurde weil er einen Schuh aufheben wollte. Warum vor einer Woche zwei Gondeln eines Riesenrads bei einem Festival in Leipzig in Brand gerieten, muss noch geklärt werden.

Mit neuen Fahrgeschäften gegen den Personalmangel

Wenige Meter entfernt hat Johannes Braun seinen neuen Autoscooter aufgebaut. Der 43-Jährige hat das Fahrgeschäft vor zwei Jahren gekauft und viel erneuert. Bereits seit 75 Jahren ist seine Familie vom Autoscooter-Fieber gepackt – die "Flirtbörse" auf jedem Volksfest. "Der neue Autoscooter passt auf drei Transporter, früher waren es viel mehr. Und der Aufbau ist leichter. So brauche ich weniger Personal", sagt Braun. Gerade in der Schaustellerbranche ist der Personalmangel groß. Ständig unterwegs sein, ist nicht jedermanns Sache.

Das erste Bier zapft der Bürgermeister

Schon ab 14 Uhr geht heute das Volksfesttreiben los. Der offizielle Bieranstich folgt dann am Abend. Heuer wird Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel (SPD) das erste Fass Bier anzapfen. Die Maß kostet im Festzelt 11,90 Euro. Der Fokus liege aber gar nicht auf dem Bier beim Nürnberger Volksfest, betont Schausteller-Chef Lorenz Kalb. Es sei vielmehr ein Familienfest.

VR-Brille in der Achterbahn und weitere Attraktionen

Und da locken die Klassiker wie Riesenrad, Kettenkarussell und Losbuden. Aber auch die neueste Technik kommt zum Einsatz: Bei dem Fahrgeschäft "Wilde Maus" tragen die Besucher Virtual-Reality-Brillen, während sie die Achterbahn hinunter rasen. Hoch hinaus geht es beim Kettenflieger "Bayern Tower". In 90 Metern Höhe kreisen schwindelfreie Besucher. Und auf Grusel-Fans wartet die neue doppelstöckige Geisterbahn "Geister Tempel". Der Familientag ist immer mittwochs. Dann kosten die Fahrgeschäfte nur die Hälfte.

Oldtimer, Speeddating und internationales Flair

Neben den rund 170 Fahrgeschäften, Buden und Essensständen erwarte die Besucher auch ein buntes Rahmenprogramm, berichtet Lorenz Kalb. Vom Oldtimer-Treff bis Azubi-Speeddating im Riesenrad ist einiges geboten. Ein Höhepunkt ist auch der internationale Abend am 29. August. Diesmal steht Nürnbergs Partnerstadt Nizza im Mittelpunkt und damit französische Musik und Essen. Bereits seit 70 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen den beiden Städten und das soll auch auf dem Volksfest gefeiert werden. Beliebt ist auch das Abschlussfeuerwerk am 8. September.

Verschärfte Parkplatzsituation rund um Volksfestgelände

Wer zum Herbstvolksfest fahren möchte, sollte dies am besten mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln tun. Denn rund um die Kongresshalle am Nürnberger Dutzendteich wird gebaut. Viele Parkplätze fallen dadurch weg. Für Menschen mit Behinderung, die einen blauen EU-Parkausweis besitzen, gibt es aber in unmittelbarer Nähe zum Volksfestplatz Parkplätze.