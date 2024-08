Mindestens 23 Verletzte bei Riesenrad-Brand bei Leipzig

Auf dem Rock- und Popfestival "Highfield" in der Gemeinde Großpösna im Landkreis Leipzig sind am Samstagabend zwei Gondeln eines Riesenrads in Brand geraten. Bei dem Vorfall wurden mindestens 23 Menschen verletzt. Die genaue Zahl der Verletzten sei aber bisher nicht abschließend geklärt, sagte eine Polizeisprecherin. Auch zum Zustand der Verletzten sowie deren Alter und Geschlecht konnte die Polizei am Morgen nach dem Feuer noch keine Angaben machen.

Nur so viel ist bislang bekannt: Vier Personen erlitten Brandverletzungen, einer zog sich eine Sturzverletzung zu. Die anderen Verletzten, unter ihnen Ersthelfer und auch mindestens vier Polizeibeamte, wurden im Krankenhaus auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht.

Brandexperte vor Ort

Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Vor Ort untersucht ein Experte den Brandort. "Seit dem frühen Morgen ist der Experte auf dem Festivalgelände und hat mit seinen Untersuchungen begonnen", sagte die Polizeisprecherin. Der Brandort wurde abgesperrt. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

Betreiber: Brand brach bei Fahrgastwechsel aus

Nach Angaben des Betreibers brach das Feuer beim Fahrgastwechsel aus. "Meine Mitarbeiter sagten mir, dass keine Menschen in der Gondel saßen, als das Feuer ausbrach", sagte Sebastian Hanstein aus Bremen. Er sei schockiert und fassungslos. "Seit Generationen betreibt meine Familie Riesenräder. So etwas ist noch nie passiert", betonte er.

Seine Mitarbeiter hätten geistesgegenwärtig reagiert, als sie die Flammen sahen, erläuterte Hanstein. "Sie haben das Riesenrad beschleunigt und so die Evakuierung der anderen Gondeln beschleunigt." Wie viel Menschen beim Ausbruch des Feuers in den anderen Gondeln saßen, konnte der Betreiber nicht sagen.

38 Meter hohes Riesenrad

Gegen 21 Uhr war am Samstagabend zunächst eine der 24 Gondeln des Riesenrads in Brand geraten. Dann griff das Feuer auf eine zweite Gondel über. Was genau in diesen Minuten geschah, versuchen die Ermittler noch zu klären.

Nach Angaben des Betreibers ist das Riesenrad 38 Meter hoch und hat 24 Gondeln. "Das Fahrgerät ist sieben Jahre alt. Das ist kein Alter für ein Riesenrad. Ich habe eines, das ist 30 Jahre alt", so Hanstein.

Mit Informationen von dpa