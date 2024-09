"Nicht auf einer Wellenlänge": Essener Wirt lädt Aiwanger aus

"Bayern vor der Haustür" lautet der Slogan des Wirtshauses "Der Löwe" am Essener Kopstadtplatz. Eigentlich wollte Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) dort am Freitag an einer Veranstaltung teilnehmen. Die ist nun geplatzt: Gastwirt Lars Becker hat den Wirtschaftsminister ausgeladen. Zuerst hatte die "WAZ" darüber berichtet.

Gespräch mit Polizeigewerkschafter

Aiwangers Besuch findet auf Einladung des Essener Bürger-Bündnisses (EBB) statt. Diese kommunale Wählervereinigung, Teil der Freien Wähler, hatte die Reservierung im "Löwen" vorgenommen. Dort wollte Aiwanger den Vize-Chef der Bundespolizeigewerkschaft (DPolG), Manuel Ostermann, zum Austausch treffen.

Gastwirt über Aiwanger: "Nicht unbedingt in der gesunden Mitte"

Auf Nachfrage von BR24 bestätigt Becker, dass er die Reservierung storniert habe. Er sehe den Freie-Wähler-Chef "mit seinen Bierzeltparolen nicht unbedingt in der gesunden Mitte" und sei mit ihm "nicht auf einer Wellenlänge".

Aiwanger hatte zuletzt beim Volksfest Gillamoos in Abensberg klargestellt, die Freien Wähler stünden zum Asylrecht, allerdings nicht dafür, "dass ganze Jahrgänge aus Syrien in unsere Dörfer geschleust werden, wo sie uns anlügen, wo sie herkommen, wie sie heißen, wie alt sie sind".

Um das Image der Stadt Essen besorgt

Zudem fürchtet der Wirt offenbar um das Bild seiner Stadt: "Ich brauche mir keinen ins Haus holen, der mir sagt, wie schlecht hier alles ist." Laut Bürger-Bündnis, das ihn eingeladen hat, will sich Aiwanger ein Bild von der Essener Innenstadt machen. Die von einem CDU-Oberbürgermeister geführte Stadt leidet seit langem unter hoher Arbeitslosigkeit und vielen Schulden, hat sich zuletzt aber besser entwickelt und erfreut sich einer hohen Gästezahl.

Bei der Ausladung des bayerischen Ministers spielen dem Wirt zufolge auch Platzsorgen eine Rolle: Aiwanger, seine Entourage und das EBB hätten den "gesamten Tagesablauf durcheinandergewirbelt".

Parteipolitisch ist der Gastwirt seinen Angaben zufolge nicht gebunden. Aiwanger war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.