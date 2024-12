Neues MVV-Ticket-System: Mit einem Swipe quer durch Oberbayern

Das neue Ticketsystem "MVVswipe" (externer Link) ist freigeschaltet. Fahrgäste mit Handy und entsprechender App können somit ab sofort einfach in S-Bahn, U-Bahn, Bus oder Tram einsteigen. Das "Smartphone-basierte CheckIn-CheckOut-System" soll dann fast den ganzen Rest übernehmen.

System berechnet günstigsten Preis

Die Fahrgäste müssen dafür nur die MVV oder MVGO-App öffnen, auf dem Display nach links und beim Aussteigen dann nach rechts wischen ("swipe"). Auch Umsteigen soll kein Problem sein. Anhand von GPS-Daten werde die tatsächlich zurückgelegte Strecke erkannt und der Fahrpreis automatisch berechnet, so der MVV.

Das geschieht auf Basis der MVV-Streifenkarte. Eine Einzelfahrt in der Münchner Innenstadt-Zone M kostet derzeit beispielsweise 3,40 Euro für einen Erwachsenen. Werden mehrere Fahrten an einem Tag zurückgelegt, rechnet das System die günstigste Kombination und maximal den Preis einer MVV-Tageskarte ab.

Mitnahme von anderen möglich

Jeder Fahrgast kann auch andere mitnehmen und das in der App mit wenigen Klicks vermerken. Berechnet wird hier ebenfalls die beste Ticketkombination eines Tages. Bezahlt wird in allen Fällen am Ende des Tages und digital über das hinterlegte Zahlungsmittel.

Drei Jahre lang war ein derartiges System beim MVV bereits unter dem Namen "Swipe and Ride" getestet worden. Das Pilotprojekt ist Ende 2023 ausgelaufen. 12.000 Testpersonen hatten an dem Versuch teilgenommen und rund 730.000 Fahrten zurückgelegt. Jetzt wird diese Art der ÖPNV-Nutzung im Regelbetrieb eingeführt.

Verkehrsminister: "Grundmodell für ganz Bayern"

Ein ähnliches System gibt es auch schon in Nürnberg. Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) kann sich auch eine Ausweitung vorstellen. Man habe die Erfahrungen aus München und Nürnberg zusammengeführt und wolle das "als Grundmodell für ganz Bayern haben", sagte er bei der Vorstellung des "MVVswipe".

Nachdem das MVV-Gebiet immer größer wird, sind mit der Münchner Variante aber auch jetzt schon Fahrten weit über die bayerische Landeshauptstadt hinaus möglich. So könne man zum Beispiel vom Flughafen bis Kufstein fahren, erklärt MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch.

"MVVswipe" soll das Reisen gerade für diejenigen, die nur gelegentlich mit Bahn oder Bus unterwegs sind, deutlich einfacher und komfortabler machen. Die Gefahr, dass sie den Tarifdschungel nicht durchblicken und versehentlich ein falsches Ticket lösen, soll damit ebenfalls gebannt sein.

OB Reiter sieht sich als "Swiper"

Ein einfacher Zugang zu Bus, Tram und Bahn sei entscheidend für einen attraktiven und zukunftsfähigen ÖPNV, findet auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Wenn er nicht schon eine Jahreskarte hätte, merkte der OB an, dann würde er nun mit Sicherheit ebenfalls zum "Swiper" werden. Als Alternative zum neuen Ticketsystem soll es übrigens aber auch weiterhin die herkömmlichen Fahrkartenautomaten geben.