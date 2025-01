Nandu klaut und verschluckt Kinder-Handschuh in Landshut

Einen kuriosen Einsatz haben Polizeibeamte an Neujahr in Landshut gehabt. Ein Zeuge rief nachmittags die Polizei, weil ein Nandu im Tiergehege im Hofgarten den Fleece-Handschuh eines Kindes verschluckt hatte. Das meldete die Polizeiinspektion Landshut am Donnerstag.

Keine direkte Gefahr für diebischen Nandu

Der Zeuge berichtete den Beamten, dass zu sehen sei, wie der Handschuh im Hals des Vogels langsam Richtung Magen wandert. Die Polizisten verständigten den Verantwortlichen des kleinen Tiergeheges und eine Tierärztin. Es wurde vereinbart, den Nandu zu beobachten. "Sofortige Maßnahmen" seien nicht notwendig gewesen.

Die Tierärztin schätzt, dass der Fleece-Handschuh so rauskommt, wie er hereingekommen ist, hieß es von einem Polizeisprecher. Der Vogel fühle sich wohl und habe am Folgetag normal gefressen, berichtete die Stadt Landshut am Donnerstag. Aufgetaucht war der Handschuh jedoch bislang nicht.

Der Nandu sollte weiterhin genau beobachtet werden. Von einer Diebstahlsanzeige gegen den Nandu wurde laut Polizeimitteilung abgesehen.

Tiergehege im Hofgarten beheimatet auch Hasen und Ziegen

Nandus sind flugunfähige Laufvögel, die aussehen wie kleine Strauße – sie sind mit etwa 1,40 Meter Körpergröße halb so groß. Das Tiergehege im Landshuter Hofgarten beheimatet mehrere Vogelarten sowie Hasen und Ziegen. Der Eintritt auf das Gelände ist kostenlos.