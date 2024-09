Nailas "Hammerleistung": Underdog bei Kartslalom-Meisterschaft

Auf dem Hof eines Energieunternehmens in Naila im Landkreis Hof flitzen kleine schwarze Karts in engen Kurven um orange Pylonen. Die letzten Mitarbeiter gehen ins Wochenende, ihr Betriebs- wird jetzt in ein Trainingsgelände für die Nachwuchs-Rennfahrer des ADAC-Ortsclubs (OC) Naila verwandelt. Diesmal ist es ein echtes Abschlusstraining, das hier stattfindet: Der kleine Verein richtet am Wochenende die diesjährige bayerische Meisterschaft im Jugend-Kartslalom aus und schickt auch einige Starterinnen und Starter ins Feld – allerdings nicht auf seinem Nailaer Stammgelände, sondern auf der Teststrecke des Flughafens Hof-Plauen.

Rasante Kurvenkurse mit 6,5-PS-Boliden

Kartslalom ist eine Rennsportart vor allem für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren. Auf den ersten Blick wirkt der dafür aufgebaute Parcours aus signalorangefarbenen Pylonen chaotisch, das ist er allerdings nicht: Er besteht aus Figuren wie einem Ypsilon, einem Kreuz oder einer Brezel – jede davon muss auf eine genau festgelegte Weise durchfahren werden. Insgesamt gibt es ein gutes Dutzend solcher offiziell für Meisterschaften zugelassener Figuren – welche davon aber aufgebaut werden und in welcher Reihenfolge, erfahren die Starterinnen und Starter erst am Wettkampftag.

Für die Meisterschaft nutzen alle Starter dieselben beiden Rennkarts mit 200 Kubikzentimeter Hubraum und 6,5 PS. Inzwischen sind teils auch die ersten elektrischen Modelle im Einsatz, sie sollen in den nächsten Jahren nach und nach die Verbrenner ersetzen.

Beim Kartslalom geht es um die richtige Dosis Risiko

Alle Teilnehmer an der bayerischen Meisterschaft haben nur einen einzigen Trainingslauf, bevor sofort die ersten beiden Wertungsdurchgänge folgen. Um wirklich gut zu sein, geht es vor allem darum, Geschwindigkeit und Risiko perfekt zu dosieren und mit dem Oberkörper geschickt den Schwerpunkt des Fahrzeugs zu verlagern. Fällt ein Pylon um oder wird vollständig aus seiner Markierung herausgeschoben, gibt das zwei Strafsekunden. Wer sich die einhandelt, kann zumindest das Podest im Normalfall schon abschreiben: Für die Top-Platzierungen geht es meist um Zehntelsekunden.

Die besten Fahrer aller Regierungsbezirke kommen nach Hof

Die Vorläufe finden auf Regierungsbezirk-Ebene in einer Art Liga-System statt: Wer an der bayerischen Meisterschaft teilnehmen darf, gehört in seiner Altersklasse zu den fünf besten Fahrerinnen und Fahrern seines Regierungsbezirks im jeweiligen Jahr.

Zum engeren Favoritenkreis zählen sich die Lokalmatadoren aus Naila dabei nicht unbedingt, umso größer wäre für sie ein Erfolg: Bisher hat der OC noch keinen bayerischen Meistertitel im Jugend-Kartslalom einfahren können. Mit Heimvorteil, den eigenen Karts und dem nötigen Quäntchen Glück sind zumindest Außenseiterchancen aber auf jeden Fall drin, sagt Jugendleiter Jonas Klinger. Die Teilnahme an sich sei ohnehin schon eine "Hammerleistung", weil sie immerhin bedeute, dass man bayernweit zu den 35 besten Fahrerinnen und Fahrern seiner Altersklasse gehöre.

Der Traum von der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft

Es müsste ja auch nicht unbedingt der Titel sein, sagt der 14-jährige Max, der am Wochenende für den OC Naila starten wird. Ein Platz unter den besten Fünf bei der bayerischen Meisterschaft würde in der jeweiligen Altersklasse die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft bedeuten. So richtig realistisch sei für ihn aktuell zwar auch das nicht, sagt Max, aber natürlich hoffe er, es vielleicht doch mal zu schaffen – schon allein, weil die Deutsche Meisterschaft meist an "richtig coolen Orten" stattfindet, 2022 zum Beispiel auf dem Hockenheimring.