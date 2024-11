Nach Fahndung: Polizei nimmt Hundehalter aus Dinkelscherben fest

Der amtsbekannte Hundehalter aus Dinkelscherben ist nach einer mehrtägigen Fahndung inzwischen festgenommen worden. Gegen den 40 Jahre alten Mann hatte ein Haftbefehl vorgelegen, weil er nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen war. Bei dieser Gerichtsverhandlung ging es laut Polizei um den Vorwurf der Körperverletzung. Der Mann verbrachte nach Polizeiangaben nach seiner vorläufigen Festnahme am Mittwochabend die Nacht im Arrest, ist aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. Zunächst hatte die Augsburger Allgemeine darüber berichtet.

Hundehalter hat Tiere mehrfach aus Tierheim zurückgeholt

Gegen den Gesuchten ist in der Vergangenheit bereits wiederholt polizeilich ermittelt worden, weil er seine von den Behörden in Verwahrung genommenen Hunde mehrfach heimlich aus dem Tierheim zurückgeholt haben soll. Am vergangenen Montag hatten Beamte nach einem Zeugenhinweis versucht, den Mann bei Rennertshofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) festzunehmen. Trotz der Suche mit einer Drohne und Spürhunden konnte er aber zunächst nicht gefunden werden. Laut Polizei befanden sich in seinem dort sichergestellten Auto eine Machete und Drogen.

Hunde streunten durch Dinkelscherben

Immer wieder hatten Anwohner in Dinkelscherben sich an Polizei und das örtliche Ordnungsamt gewandt, weil die Hunde des Mannes streunend durch den Ort gelaufen waren und dabei Hühner getötet oder andere Hunde und auch Menschen gebissen hatten. Nach langem Hin und Her konnten die Hunde dem Mann dann behördlich abgenommen werden, doch er holte sie mutmaßlich mehrere Male aus unterschiedlichen Tierheimen zurück. Derzeit sind sie laut dem Tierheimleiter nicht in Rennertshofen untergebracht.