Münchner Kanalwache: 24 Stunden erreichbar für Notfälle

Eilige Störungsmeldungen unterbrechen die regulären Arbeiten

Während Celik noch in der Kanalisation arbeitet, klingelt bei seinem Kollegen Yusuf Kacar an der Oberfläche das Telefon – es ist die Zentrale. Kacar macht sich auf einem Block Notizen und erklärt: "Jetzt haben wir eine Störungsmeldung bekommen, bei der Blumenstraße 6, da sind die Straßenabläufe verstopft". Sobald das Team in der Lindwurmstraße fertig ist, wollen sie dorthin aufbrechen. Wie groß das Ausmaß der gemeldeten Störung ist, sehen sie erst vor Ort.

Gut 1.000 Meldungen pro Jahr

Etwa 1.000 Meldungen kommen jedes Jahr über die Hotline und das dazugehörige Online-Portal (externer Link) bei der Kanalwache an. Die Experten prüfen zunächst, ob es sich bei dem betroffenen Kanal wirklich um einen öffentlichen handelt und schicken dann ein Team vorbei. Nachts und am Wochenende ist die Kanalwache in Bereitschaft und schafft es in der Regel auch dann, in ein bis zwei Stunden vor Ort zu sein.

Spritzwasser wegen verstopfter Gullys

Das Team von Yusuf Kacar ist inzwischen in der Blumenstraße angekommen: Hier staut sich das Wasser tatsächlich am Straßenrand auf einer Strecke von gut 15 Metern. Wenn hier ein Auto durchfährt, spritzt das Wasser unvermeidbar bis auf den Gehweg. Kacar findet den Gullydeckel: "Wir lassen erstmal das Wasser ablaufen, dass wir besser arbeiten können." Danach holt das Team den überfüllten Auffangbehälter raus, saugt den Inhalt mit dem LKW ein und montiert wieder alles. Kacar ist zufrieden: "Die Störung ist behoben und wird jetzt lange Zeit nicht mehr verstopft." Das Team fährt weiter zum nächsten Auftrag – bis die nächste Störungsmeldung kommt.