Modehändler Röther übernimmt Modehauskette Adler.

Der württembergische Modehändler Röther übernimmt die Modehauskette Adler mit Hauptsitz in Haibach im Landkreis Aschaffenburg . Der Logistikdienstleister Zeitfracht, der Adler 2021 aus der Insolvenz übernommen und saniert hat, will sich stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren und trennt sich wieder von seinen Anteilen, wie das Berliner Unternehmen mitteilt.

Röther sieht Kauf als "wichtigen strategischen Schritt"

Die Textilgruppe Röther aus Schwäbisch-Hall will damit ihre eigenen "Modepark"-Häuser mit der Übernahme ergänzen. Die Marke Adler soll erhalten bleiben und auch künftig wachsen. Das Familienunternehmen Röther betreibt in Deutschland und Österreich 51 Modepark-Filialen und beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter. "Für uns ist der Kauf der Adler Modemärkte GmbH ein wichtiger strategischer Schritt zum Ausbau unseres Filialnetzes", sagen Michael und Thomas Röther. Das Wachstumspotenzial mit Synergien aus Einzel- und Großhandel solle ausgebaut werden.

Für die Beschäftigten dürfte das beruhigend klingen: Der schwäbische Textilunternehmer Martin Röther ist ein Selfmademan und gilt als konservativer Geschäftsmann. Röther setzt lieber auf ein traditionelles Einkaufserlebnis in großen Modemärkten als auf den Internethandel. Sein Online-Angebot verkleinerte er wieder und kaufte nun die Adler-Märkte dazu, was ihn zu einem der Marktführer in Deutschland macht. 1972 eröffnete Familie Röther ihr erstes Modegeschäft, aus dem ein Firmenimperium mit mehr als 50 Textilmärkten in Deutschland und Österreich wurde, mit Verkaufsflächen so groß wie Fußballfelder. Hinzukamen mit der Ahlers Gruppe Textilmarken wie Baldessarini, Pierre Cardin, Otto Kern oder Pioneer und Berufsbekleidung, die Röther immer schon im Angebot hat.

Gescheiterte Adlerinsolvenz vor drei Jahren

Das Berliner Logistikunternehmen, das Adler 2021 nach einer gescheiterten Insolvenz in Eigenregie übernahm, will sich stärker auf sein Kerngeschäft jenseits des Textil-Handels konzentrieren. Zu der Sanierung gehörte damals eine Verkleinerung um 30 Märkte. Vor allem Standorte im Ausland wurden aufgegeben. Außerdem wurde die Adler-Aktie von der Börse genommen.

In der neuen Struktur ist Adler nun Teil eines Familienunternehmens. Vor dem Zukauf beschäftigte die Röther-Gruppe in Deutschland und Österreich rund 2.500 Mitarbeiter und betrieb in beiden Ländern 51 Modepark-Filialen.

In Deutschland hatte Adler im vergangenen Jahr 297 Millionen Euro umgesetzt und ein bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda) von 6 Millionen Euro erwirtschaftet. Nach mehreren Jahren mit Verlusten in der Umstrukturierung war damit eine Trendwende geschafft. Für 2024 wird bei Adler erneut mit einem Umsatz von 290 bis 310 Milliarden Euro gerechnet. Wichtig für den Käufer Röther war, dass Adler zuletzt stärker gewachsen ist als die Branche. Die Lage im Textileinzelhandel gilt nach wie vor als schwierig nach der hohen Inflation und der immer noch gedämpften Kauflaune der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Behörden müssen der Übernahme noch zustimmen

Über den Kaufpreis vereinbarten Käufer und Verkäufer Stillschweigen. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Behörden.

Die Adler-Modemärkte in Deutschland haben im vergangenen Jahr 297 Millionen Euro Umsatz und ein um Sondereffekte bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda) von sechs Millionen Euro erwirtschaftet und eröffnen dieses Jahr neue Märkte.

Mit Material der dpa