Millionenschwere Testamente gefälscht? Pflegerin vor Gericht

Hat eine Pflegerin aus Passau Testamente gefälscht, um an das Millionen-Erbe von Hans Carossas Schwiegersohn heranzukommen? Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau genau das vor: Urkundenfälschung und versuchten Betrug. Die Angeklagte muss sich ab Donnerstag vor dem Landgericht Passau verantworten.

Ursprünglich hätte der Prozess bereits Mitte November beginnen sollen. Weil ein Rechtsanwalt krank geworden war, wurde der Prozessbeginn auf den 5. Dezember verschoben.

Erbe von mindestens 20 Millionen Euro

Darum geht es: Im Herbst 2021 starb Niels Kampmann, langjähriger Leiter der Passauer Hefefabrik und Schwiegersohn des bekannten Dichters Hans Carossa. Er hinterließ ein Erbe von mindestens 20 Millionen Euro. Genauer lässt es sich laut Landgericht nicht beziffern, weil zu dem Erbe dutzende Grundstücke, Immobilien, Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Gold und auch das Archiv des Dichters Carossa gehören.

Pflegedienst-Chefin soll Testament gefälscht haben

In den letzten Monaten seines Lebens wurde Kampmann zuhause gepflegt - von der Geschäftsführerin eines ambulanten Pflegedienstes. Sie soll laut Staatsanwaltschaft diverse Schriftstücke gefälscht haben: darunter Quittungen, Überweisungsträger in Höhe von knapp 66.000 Euro und auch zwei Testamente. Mit den mutmaßlich gefälschten Testamenten soll sich die Pflegerin als Erbin eingesetzt haben. Das wiederum ließ die Richterin am Nachlassgericht zweifeln. Sie verständigte die Polizei. Im Laufe der Ermittlungen saß die Pflegerin auch für vier Monate in Untersuchungshaft.

Das Landgericht hat insgesamt acht Prozesstage angesetzt. Das Urteil soll voraussichtlich am 24. Januar gesprochen werden.