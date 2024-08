Memminger Eisklub: Haftbefehl gegen Ex-Vorstand

Thomas Butzke, einer der beiden geschäftsführenden Vorstände des ECDC Memmingen, spricht auf einer Pressekonferenz von den emotionalsten Momenten in seinem bisherigen Leben und berichtet von manchen Tränen, die in den vergangenen Tagen geflossen sind. Denn ihr bisheriger Vereinsvorstand sitzt in Untersuchungshaft. Der Mann soll Vereinsgelder in sechsstelliger Höhe veruntreut haben. Und das Geld fehlt dem Verein jetzt.

Wohnung und Geschäftsräume des Ex-Vorstands durchsucht

Zuvor hatten Kripo Kempten und Staatsanwaltschaft Augsburg von Durchsuchungen bei einem ehemaligen Funktionär eines Memminger Sportvereins berichtet. In den Morgenstunden seien Geschäftsräume und die Wohnung des ehemaligen Funktionärs durchsucht worden. Der Mann sei festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt worden. Der erließ dann Haftbefehl, der Verdächtige wurde ins Gefängnis gebracht. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben umfangreiche Daten und Dokumente sicher. Weitere Angaben machten die Behörden nicht und wiesen darauf hin, dass bis zum Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gelte.

Niemand hatte Unregelmäßigkeiten bemerkt

Die beiden geschäftsführenden Vorstände des Memminger Eisvereins, Sven Müller und Thomas Butzke, erklärten, niemand habe zunächst erkennen können, dass Gelder umgeleitet worden sind. Es seien nach ihren Erkenntnissen Dokumente wie Rechnungen und Kontoauszüge gefälscht worden. Als dem Verein dann vor zwei Wochen eine Forderung über einen mittleren sechsstelligen Betrag zugegangen sei, die sich niemand erklären konnte, habe man Strafanzeige erstattet.

Größte Krise der 32-Jährigen Vereinsgeschichte

Die beiden geschäftsführenden Vorstände sprechen zwar von der derzeit größten Krise der Vereins, gehen aber davon aus, dass die Saison und der Spielbetrieb der ersten Herrenmannschaft in der Eishockey-Oberliga Süd zum jetzigen Stand gesichert ist. Neben dem Oberligateam gehören zum Verein auch das aktuell erfolgreichste Eishockey-Frauenteam in Deutschland und rund 170 Kinder und Jugendliche im Nachwuchsbereich.