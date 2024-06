Mehr Sicherheit im Auslandseinsatz: Neues Labor für Bundeswehr

Die sogenannte "Zentrale Untersuchungsstelle für technische Aufklärung" der Bundeswehrkaserne in Hof bekommt ein neues Laborgebäude. Bereits seit den 1970er Jahren entwickeln und testen rund 200 Wissenschaftler und Techniker in Hof neue Geräte und Methoden zur Überwachung und Nachrichtengewinnung. Diese sorgen unter anderem auch bei Auslandseinsätzen der deutschen Soldaten und Soldatinnen für mehr Sicherheit, so die Bundeswehr.

Baukosten: 30 Millionen Euro

Der Neubau soll das alte Laborgebäude am Hofer Stadtrand ersetzen, das ursprünglich die US-Armee nach Ende des Zweiten Weltkriegs zur Überwachung des Ostblocks errichtet hatte. Wann der Neubau bezugsfertig ist, ist momentan öffentlich eben so wenig bekannt wie die aktuellen Baukosten. Bisher sind rund 30 Millionen Euro im Gespräch. Diese Summe wurde beim offiziellen Spatenstich im Sommer 2017 genannt.

Immer wieder Verzögerungen

In den vergangenen sieben Jahren kam es immer wieder zu Stillständen auf der Baustelle. 2018 begründete dies die Bundeswehr auf BR-Anfrage unter anderem damit, dass die beteiligten Baufirmen aus Sicherheitsgründen besonders gründlich überprüft werden mussten. Zur Frage, welche Auswirkungen die mehrfachen Verzögerungen auf die Baukosten haben, gab es im Vorfeld des Richtfestes keine Auskunft.

Medien sind ausgeschlossen

Zum Richtfest sind nach BR-Informationen rund 150 Gäste geladen. Die Medien wurden allerdings nicht zugelassen. "Die Bundeswehr-Infrastruktur in Hof unterliegt strengen Vorgaben der militärischen Sicherheit", begründete ein Sprecher des zuständigen "Bundesamts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr" den Ausschluss. Man werde nach der Veranstaltung mit einer Pressemitteilung informieren.