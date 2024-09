Mann wegen Anschlagsplänen gegen Soldaten in Bayern festgenommen

Im oberfränkischen Hof ist am Donnerstag ein 27-jähriger, Mann aus Syrien festgenommen worden, der einen Terroranschlag auf Soldaten der Bundeswehr geplant haben soll. Das berichtet heute die Generalstaatsanwaltschaft München.

Zwei Macheten für Angriff beschafft

Demnach steht der Beschuldigte in Verdacht, aus islamistischen Motiven einen Anschlag auf Soldaten der Bundeswehr in der Hofer Innenstadt geplant zu haben, während diese dort ihre Mittagspause verbringen. Er habe vorgehabt, möglichst viele von ihnen zu töten, so die Generalstaatsanwaltschaft. Für die geplante Tat hat sich der Mann nach aktuellem Ermittlungsstand am 10. September zwei etwa 40 Zentimeter lange Macheten beschafft.

Radikal-islamische Ideologie als Hintergrund vermutet

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige Anhänger einer radikal-islamischen Ideologie ist. Mit dem Anschlag habe er die Bevölkerung verunsichern und Aufsehen erregen wollen. Der Mann werde der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verdächtigt.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Den Angaben zufolge wurde der Mann bereits am Donnerstag durch die Kriminalpolizei in Oberfranken festgenommen und heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen führt die Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle zu Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus (ZET).

Mit Informationen von dpa und AFP