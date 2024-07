Ladenschluss: Mehrheit im Handel will gar nicht länger

Verkaufsoffene Sonntage und Shoppingnächte

Auf der Wunschliste des bayerischen Handels stehen dagegen andere Themen wie verkaufsoffene Sonntage und Shoppingnächte. Bei beiden wünscht sich der Verband, dass die aktuell noch gültige Anlassbezogenheit wegfällt. Bei den Sonntagen ist der Verband mit den aktuell erlaubten vier pro Jahr zufrieden, bei den Shoppingnächten wünscht er sich einige pro Jahr und Kommune statt wie bisher eine. Und bei automatisierten Kleinsupermärkten will der Verband, dass diese auch sonntags öffnen können, wenn sichergestellt ist, dass niemand am Sonntag arbeiten muss.

In der Vergangenheit sind Kirchen und Gewerkschaften oft erfolgreich gegen verkaufsoffene Sonntage vorgegangen. Verdi hatte bereits im Frühjahr angekündigt, sich "entschieden gegen alle Angriffe auf den freien Sonntag stellen" zu wollen. Dass an ihnen gerüttelt wird, erscheint allerdings unwahrscheinlich – nicht nur, weil der Handel dies gar nicht will, auch Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) hat bereits klargemacht, nicht an der Grenze von 20.00 Uhr rütteln zu wollen.

Teile der JU fordern längere Ladenöffnungszeiten

Teile der Jungen Union hatten sich jedoch vor wenigen Tagen gegen die Position von Scharf gestellt. In einem offenen Brief an die Landtagsabgeordneten forderte eine Reihe von Bezirks-, Kreis und Ortsverbänden der JU diese auf, sich für längere Öffnungszeiten einzusetzen – an Werktagen von 6.00 bis 22.00 Uhr. "Der Unmut aus der Bevölkerung über die aktuelle Regelung und die Diskussion zum Ladenschlussgesetz nimmt zu", hieß es in dem Brief. "Wir hören das immer häufiger an den Infoständen. Gleichzeitig wird die ablehnende Haltung zur Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten von der Öffentlichkeit mit der CSU in Verbindung gebracht."

Mit Informationen von dpa