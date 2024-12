Kultur im Nazi-Bau: Baustart bei der Nürnberger Kongresshalle

Im Innenhof der Kongresshalle in Nürnberg haben bereits die Vorarbeiten begonnen. Bauarbeiten haben meterhohe Gerüste entlang des Rundbaus errichtet. Ein Bagger hat den Boden aufgebrochen. Für den symbolischen Spatenstich ist alles vorbereitet.

Eine Antwort auf ein schwieriges Erbe

In die Kongresshalle sollen freie Künstler ziehen und übergangsweise die Nürnberger Oper, solange das Opernhaus in der Innenstadt saniert wird. Das Projekt sorgt national und international für Aufmerksamkeit. Die Kongresshalle ist einer der größten noch erhaltenen Nazi-Bauten in Deutschland – ein Erbe das schwer wiegt. Der Ort der Unkultur soll nun mit Kultur besetzt werden, betont Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU), der die Kongresshalle in der Zukunft als einen Kultur-Impulsgeber sieht.

Abarbeiten an der Vergangenheit

Der belastete Ort wird die Künstler fordern. Der Intendant des Nürnberger Staatstheaters, Jens-Daniel Herzog, sieht die Oper und das Ballett dabei als Türöffner, um sich mit der dunklen Geschichte auseinanderzusetzen. "Wir merken zudem, dass internationale Künstler und Künstlerinnen ein starkes Interesse haben sich an diesem Ort abzuarbeiten", betont Herzog.

Kein Kulturpalast neben Kongresshalle

Für die Oper muss ein Extra-Bau im Innenhof der Kongresshalle errichtet werden. Denn in der alten Bausubstanz hat die Bühne samt Zuschauerraum keinen Platz. Geplant ist ein Zweckbau, der sich hinter einer begrünten Fassade versteckt. Bewusst will die Stadt keinen Kulturpalast errichten, betont Nürnbergs Baureferent Daniel Ulrich. Der Neu-Bau soll nicht in Konkurrenz zur Kongresshalle treten und die Nazi-Architektur weder aufwerten noch übertrumpfen. Die Spielstätte soll nicht von der Wirkung des Innenhofs ablenken.