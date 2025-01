Kleine Brauerei will echtes Münchner Bier brauen

In der bayerischen Landeshauptstadt soll es schon bald eine achte Münchner Brauerei geben, die sich auch ganz offiziell so nennen darf: die Brauerei "Münchner Kindl", und deren Vorbereitungen kommen aktuell in die heiße Phase.

Münchner Bier braucht Münchner Wasser

Die Brauerei bohrt jetzt auf ihrem eigenen Gelände im Stadtteil Giesing gerade einen Tiefbrunnen. Denn wer ein echtes Münchner Bier brauen will, braucht dafür neben Hopfen und Malz auch Wasser aus dem Stadtgebiet. Denn Wasser "aus der Leitung" erfüllt diese Voraussetzung allerdings nicht. Das kommt bekanntlich aus dem Mangfalltal. Mindestens 150 Meter weit müsse man für den Brunnen in den Boden vordringen, erklärt Brauunternehmer Leo Sailer. In vier bis fünf Wochen werde man dann wohl auf das benötigte Wasser aus der Tertiärschicht der Münchner Schotterebene stoßen.

Alte Brauerei wiederbelebt

Läuft alles weiter nach Plan, wird mit diesem Wasser Ende des Jahres das erste Bier gebraut – und zwar auf dem neuen Gelände der Brauerei. Die hat eigentlich eine lange Geschichte, wurde aber erst vor einigen Jahren "wiederbelebt". Die alte "Brauerei zum Münchner Kindl" wurde 1880 gegründet und hatte damals ihren Standort im Stadtteil Haidhausen im Münchner Kindl-Keller gegenüber dem Bürgerbräukeller.

Familienbrauerei bleiben

Theoretisch könnte sie sich mit ihrem echten Münchner Bier auch für das Oktoberfest bewerben, so der Braununternehmer Leo Sailer. Aber das sei zunächst kein Thema, sagte Sailer dem BR. Man wolle klein anfangen und eine Familienbrauerei bleiben – aber "wer weiß, was irgendwann mal ist". Das Privileg, auf der Wiesn Bier auszuschenken, haben bislang nur Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner und Spaten.

Zwei Giesinger Brauereien

Neben der "Münchner Kindl Brauerei" gib es inzwischen mit "Giesinger" freilich noch eine weitere Münchner Brauerei. Gegründet wurde dieses Unternehmen vor gut 20 Jahren in einer Garage in Untergiesing. Inzwischen hat sich die Brauerei deutlich vergrößert und verfügt im Münchner Norden nicht nur über einen Neubau mit Abfüllanlage und Sudhaus, sondern auch über einen eigenen Brunnen. Steffen Marx, Chef des "Giesingers", hatte im Herbst angekündigt, dass er in drei bis fünf Jahren auch auf der Wiesn sein will. Zumindest ein kleineres Wiesnzelt könne man durchaus beliefern. Dafür müsste die Brauerei freilich noch einige bürokratische und politische Hürden überwinden. 2024 hat sich das "Giesinger" mit einem Stehausschank begnügt – ganz in der Nähe des Oktoberfestes.

Mit Informationen dpa