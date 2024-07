Interaktives TikTok-Quiz zum Taylor-Swift-Konzert: So geht's

60.000 Taylor-Swift-Fans kamen zum Deutschland-Start der "The Eras"-Tour nach Gelsenkirchen. München erwartet zu den Konzerten am 27. und 28. Juli 150.000 Besucher. Bei jedem Konzert singt Taylor Swift zwei "Surprise Songs". Ihre Fans, die Swifties, reisen während der Konzerte durch ihre elf Studioalben und die verschiedenen "Eras". Eras steht für die verschiedenen Phasen und damit auch Alben in Taylor Swifts Leben.

Interaktiver Taylor-Swift-Filter

Das greift der TikTok-Account von BR24 spielerisch mit einem TikTok-Effekt auf. Damit können Swifties ihr Alben-Wissen testen.

Direkt ausprobieren: Der Taylor-Swift-Filter von BR24 Filter bei TikTok arbeiten mit "Augmented Reality", sie "erweitern" also die Wirklichkeit. Lustige Hasenohren und Stupsnäschen, dazu noch eine lustig verzerrte Stimme – solche Videos hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Beim Taylor-Swift-Filter von BR24 baut sich über dem Kopf der Userinnen und User eine Tafel auf, auf der echte Eras und falsche Eras von Taylor Swift stehen. Mit einer Kopfbewegung kann man den Begriff dann passend der Seite "Era" oder "Fake" zuordnen. Die Punktezahl zeigt an, wie sehr man ein "Swiftie" ist.

Die elf Taylor-Swift-Eras

Achtung: Wer den Test machen und nicht schummeln möchte, hört an dieser Stelle auf zu lesen. Alle anderen frischen ihr Wissen über Swifts Eras mit diesem Überblick auf:

"Taylor Swift" (2006): Ihr Debütalbum, das sie mit 15 Jahren veröffentlicht hat. Die Songs haben es allerdings nicht auf die Setlist der "Eras"-Tour geschafft haben.

"Fearless" (2008): Ist bis heute das am häufigsten ausgezeichnete Country-Album aller Zeiten.

"Speak Now" (2010): Ihr erstes solo geschriebenes Album, das sich als Tagebucheinträge lesen lassen kann.

"Red" (2012): Hier verabschiedet sich Taylor Swift langsam vom Country und verarbeitet ihre Trennung aus einer ungesunden Liebesbeziehung.

"1989" (2014): Auch hier geht es wieder um Liebesbeziehungen - und Freundschaften. Musikalisch hat sie sich komplett vom Country verabschiedet und setzt auf Synthesizer und Drum-Machines.

"Reputation" (2017): Ist beeinflusst von HipHop, Trap und EDM. Auch hier geht es wieder um Liebe und Freundschaften, aber auch um den Streit mit dem Rapper Kanye West.

"Lover" (2019): Dieses Album beschreibt Taylor Swift selbst als "Ein Liebesbrief an die Liebe selbst". Auch Songs, die sich mit LGBTIQ-Rechten und Feminismus beschäftigen, sind dabei.

"Folklore" (2020): Ist das erste nicht autobiografische Album. Jetzt bedient sich Taylor Swift auch an Indie- und Folk-Sounds.

"Evermore" (2020): Orientiert sich am Vorgängeralbum und dessen Songwriting.

"Midnights" (2022): Hier blickt sie auf Entscheidungen ihres Lebens zurück und setzt sich mit Reue, Selbstkritik und Liebe auseinander.

"The Tortured Poets Department" (2024): Im aktuellen Album geht es um Liebeskummer. Denn Anfang des Jahres habe sie sich nach sechs Jahren vom britischen Schauspieler Joe Alwyn getrennt.

Konzert-Outfits zu den Eras

Echte Swifties wählen ihr Konzert-Outfit natürlich passend zu ihrer Lieblingsera. Auf den Konzerten sieht man Swifties gekleidet in einer Mischung aus Glitzer, bunt, Metallic, Country, Pastelltönen und Pailletten.