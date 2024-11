Inklusionspreis für Nachrichtendienst aus Freising

Menschen mit Behinderung leben oft in einer Parallelwelt. Dabei verpflichten Gesetze unsere Behörden und Unternehmen, Menschen mit Behinderung einzustellen - nur daran hält sich kaum jemand. Wie kann echte Inklusion am Arbeitsplatz aussehen? Darüber sprechen wir mit Thomas Heymel, er verantwortet die Unternehmenskooperationen der Stiftung Pfennigparade. Außerdem erklärt uns Jonas Karpa vom inklusiven Podcast "Die Neue Norm”, warum wir alle von Barrierefreiheit profitieren und wie wir selbst dazu beitragen können. So kommt ihr direkt zu den drei Ansätzen: 01´40 So können Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt integriert werden 06´50 So sieht echt Barrierefreiheit aus 15´30 So bietet man Menschen mit Behinderung am besten Hilfe an Daten und Zahlen zu Menschen mit Schwerbehinderung in Deutschland https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61823/schwerbehinderte/#:~:text=Nach%20Ergebnissen%20des%20Mikrozensus%202019,der%20Behinderung%20von%20unter%2050) Grundgesetz, Art. 3 Abs.3 Satz 2 https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html Mikrozensus Deutschland - barrierefreie Wohnungen https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Publikationen/Downloads-Wohnen/wohnen-in-deutschland-5122125189005.html Inklusiver Podcast: Die Neue Norm https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-neue-norm/70153468/ Abschlussbericht der Universität St. Gallen zur beruflichen Inklusion https://www.edi.admin.ch/dam/edi/de/dokumente/gleichstellung/Wirkungslandkarte/Abschlussbericht%20Universit%C3%A4t%20St.%20Gallen.pdf.download.pdf/Abschlussbericht_berufliche_Inklusion_Unisg.pdf https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/themen-der-gleichstellung/arbeit/berufliche-inklusion-/stand-der-wissenschaft-.html Crosspromo-Hinweis: https://www.ardaudiothek.de/episode/sanieren-mit-plan/11-waermepumpen-in-norwegen/mdr-thueringen/12905789/ Schreibt uns unter: dreimalbesser@br.de Dreimal Besser ist ein Podcast von BR24.