25.09.2024, 14:56 Uhr Audiobeitrag

SportWoche für Alle: Inklusionssport zum "Reinschnuppern"

Wir sind mittendrin in der "SportWoche für Alle", in der auch Menschen ohne Behinderung Angebote des inklusiven Sports testen können. In Bayern beteiligen sich 19 Vereine und Verbände an der Aktionswoche - wie der Sportverein Reha Augsburg e.V.