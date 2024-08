Ein Toter und mehrere Verletzte bei Wohnhausbrand in Nittendorf

Im Markt Nittendorf im Oberpfälzer Landkreis Regensburg ist heute ein Mehrfamilienhaus in Flammen gestanden. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Am Mittag wurde bekannt: Ein Mensch verlor sein Leben.

Tote Person in Mehrfamilienhaus

Wie eine Polizeisprecherin dem BR mitteilte, wurde aus dem betroffenen Mehrfamilienhaus eine Leiche geborgen. Mehr Details gibt es dazu nicht. Einige Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen. Insgesamt wurden laut Polizei zehn Personen leicht verletzt. Die zahlreichen Einsatzkräfte bekämpften das Feuer unter anderem von Drehleitern aus.

Auch Rathaus wurde evakuiert

Neben dem Wohngebäude mussten mehrere Nachbargebäude evakuiert werden, auch das Rathaus von Nittendorf. Von den Evakuierungen betroffen war eine zweistellige Zahl an Menschen, hieß es. Die Bewohner konnten zwischenzeitlich in ihre Wohnungen in den umliegenden Häusern zurückkehren. Das vom Brand betroffene Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar. Für diese Bewohner wurde eine Notunterkunft in der Turnhalle der Grundschule eingerichtet.

Warnung aufgehoben

Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. "Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig", hieß es in einer Gefahrenmitteilung der Integrierten Leitstelle Regensburg. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten in dem Bereich abgeschaltet werden. Die Warnungen wurden mittlerweile aufgehoben. Die Löscharbeiten sind größtenteils beendet, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz kurz vor 14 Uhr mit.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Das Feuer war gegen 9.30 Uhr ausgebrochen. Ein Passant hatte den Brand gemeldet. Die Brandursache ist noch unklar. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei ebenfalls noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Bearbeitung des Falls.