Schottische Elf in Garmisch-Partenkirchen - McGinn tanzt

Ab Freitag rollt der Ball bei der Euro 2024 in München. Zum Auftakt trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Schottland. Am Sonntag ist der erste EM-Gegner in Garmisch-Partenkirchen angekommen. "Wir freuen uns riesig, dass wir Gastgeber für die schottische Nationalmannschaft sein dürfen", sagte die Erste Bürgermeisterin Elisabeth Koch.

Herzlicher Empfang für die schottischen Gäste

Die Auswahl von Nationaltrainer Steve Clarke war schon am Münchner Flughafen unter anderem von Staatskanzleichef Florian Herrmann begrüßt worden. "Bayern ist ein sportbegeistertes, weltoffenes Land und freut sich auf Gäste aus aller Welt," so Herrmann.

Am Sonntagabend durfte sich die Mannschaft dann in der Gemeinde im Werdenfelser Land über viel Fan-Zuspruch, Blasmusik und Dudelsack-Klänge freuen. Mittelfeldakteur John McGinn von Aston Villa tanzte spontan beim Schuhplattler mit. Einige Schaulustige waren zuvor schon vor dem Hotel, als die Mannschaft um Andy Robertson (FC Liverpool) und Mittelfeldmann Scott McTominay (Manchester United) ankam. "Es war ein warmer Empfang", bedankte sich Liverpool-Star Robertson.

Die Schotten trugen sich zudem ins Goldene Buch der Stadt Garmisch-Partenkirchen ein. Mit beim Empfang dabei war auch Ex-Skistar Felix Neureuther, der als Experte das ARD-Team bei den Olympischen Spielen in Paris unterstützen wird.

Empfang und Public-Viewing-Party

Wenn die schottischen Gäste am 14. Juni (21 Uhr) im Eröffnungsspiel auf das Team von Julian Nagelsmann treffen, ist in der Marktgemeinde eine große Public-Viewing-Party im Kurpark geplant.

Gesonderte Sicherheitsvorkehrungen wird es nicht geben. "Die schottischen Fans sind ja für ihre Friedliebigkeit und ihren Humor bekannt, da braucht es sicher keine besonderen Maßnahmen", sagte Koch. "Aber natürlich werden wir der Mannschaft rund um ihr Hotel die größtmögliche Ruhe garantieren."