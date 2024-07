Neuer Zuckerrüben-Schädling: Was hilft gegen Gummirüben?

Das Insekt ist auf den Rübenblättern kaum zu sehen: die Schilfglasflügelzikade. Nicht mal einen Zentimeter ist sie groß und überträgt die bisher kaum erforschte Krankheit Stolbur. Zuckerrüben werden dadurch zu Gummirüben. Vor allem in Franken hat sich die Zikade extrem ausgebreitet. Im vergangenen Jahr waren von Stolbur und SBR – einer weiteren Rübenkrankheit – rund 10.000 Hektar der insgesamt 23.000 Hektar Anbaufläche von Zuckerrüben betroffen. Und die wärmeliebenden Insekten breiten sich immer mehr aus – jedes Jahr dringen sie rund 30 Kilometer weiter vor.

Wurzeln weich wie Gummi – kaum lagerfähige Zuckerrüben

Landwirt Johannes Menth aus Rittershausen im Landkreis Würzburg erinnert sich an die vergangene Ernte 2023: "Ende August fingen die Blätter plötzlich an zu welken, wurden gelb und die Rüben schrumpelten, die Wurzeln wurden ganz weich – wie Gummi." Statt der erwarteten 100 Tonnen pro Hektar erntete Menth nur die Hälfte. Die befallenen Rüben hatten einen niedrigen Zuckergehalt und waren kaum lagerfähig.

In der Zuckerfabrik müssen befallene Rüben deshalb schnell verarbeitet werden – auch logistisch ein Problem. "Es ist die größte Herausforderung im Rübenanbau, die wir vielleicht jemals hatten! Es wird nicht gelingen, bis zum nächsten Anbaujahr hier irgendwas zu haben, was uns aus der Krise raushilft", fürchtet Landwirt Johannes Menth, der auch Vorsitzender des Verbands Fränkischer Zuckerrübenbauer ist. "Wir müssen jetzt durch ein paar harte Jahre durch."

Schilfglasflügelzikade als Überträger der Zuckerrübenkrankheiten

Bekannt ist die Schilfglasflügelzikade schon länger. Bisher hat sie die Rüben mit der Krankheit SBR (Syndrom Basses Richesses) infiziert und dadurch vor allem den Zuckergehalt der Rüben verringert. Im vergangenen Herbst kam dann zum ersten Mal Stolbur hinzu.

Immerhin: Der Kampf gegen die Schilfglasflügelzikade hat begonnen. Einmal wöchentlich kontrolliert Matthias Strebel vom Verband Fränkischer Zuckerrübenbauer fast 200 in den Feldern aufgestellte Gelbtafeln. An diesen Leimfallen bleiben die Schädlinge kleben. So kann er kontrollieren, ob und wie stark sich die Zikaden ausbreiten. Strebel ist Agrarwissenschaftler und koordiniert unter anderem in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) verschiedene Versuche im Kampf gegen die Gummirüben.

Durch Umstellung der Fruchtfolge Larvenanzahl verringern

Eine mögliche Lösung: Die Fruchtfolge umstellen. Denn oft wird nach der Zuckerrübenernte noch im Herbst Winterweizen gesät und an den Wurzeln des Weizens ernähren sich dann die Larven der Zikaden – die Nymphen – und können so im Boden überwintern.

Im nächsten Sommer fliegen die Zikaden dann wieder aus und infizieren benachbarte Rübenfelder. Ziel ist es daher, die Nymphen über den Winter quasi auszuhungern und erst im Frühjahr eine Sommerfrucht wie zum Beispiel Mais zu säen.

Alternativ lässt Strebel auf Versuchsflächen auch gebeiztes, also mit Pflanzenschutzmitteln behandeltes Rüben-Saatgut testen. Dazu vergleicht er Standardbeize mit neu entwickelten Beizen und will herausfinden, mit welchen sich die Anzahl der Nymphen im Boden reduzieren lässt.