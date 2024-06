Großer "Tag der Einsatz- und Rettungskräfte" in Zwiesel

Großer Blaulicht- und Martinshorn-Einsatz als Abschluss

Gerade die jungen Besucher können aber auch selbst in die Arbeit der Rettungskräfte reinschnuppern. Es gibt Stationen an denen man sich abseilen oder die jeweilige Ausrüstung selbst ausprobieren kann. Für Jugendliche und junge Erwachsene auch eine Chance in Sachen Berufsorientierung. Für Erwachsene gibt es unter anderem einen Reaktions- und Ablenkungssimulator und Schulungen am Defibrillator. Der Grenzland Reit- und Fahrverein Zwiesel bietet am Sonntag Kutschfahrten an, alkoholfreie Getränke sind am ganzen Tag dank einer Firmenspende für die Besucher umsonst.

Um 16 Uhr endet das offizielle Programm mit einem großen Blaulicht- und Martinshorn-Einsatz.