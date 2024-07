Großdiebstahl von Fahrzeugteilen: 20.000 Euro Belohnung

Einbrecher hatten Ende Juni aus einer Lagerhalle in Wallersdorf im Landkreis Dingolfing-Landau im großen Stil Fahrzeugteile gestohlen. Sie benutzten dazu auch Gabelstapler und Lastwagen. Nun wurde für sachdienliche Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat und zum Auffinden des Diebesguts führen, von privater Seite eine Belohnung in Höhe von bis zu 20.000 Euro ausgelobt.

Diebe wohl mit Lastwagen und Gabelstapler auf Beutezug

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler drangen die Unbekannten zwischen Freitag, den 22. Juni, um 22.20 Uhr und Samstag, den 23. Juni, 6.06 Uhr in das Firmengelände ein. Mit Staplern und mindestens zwei verschiedenen Sattelschleppern transportierten sie eine große Menge an unterschiedlichsten Fahrzeugteilen ab, so die Polizei. Hierzu fanden auch Rangierfahrten und Wartezeiten der Lkw auf der Industriestraße statt. Dabei habe mindestens ein unbeteiligtes Auto einen Täter-Lkw passiert, heißt es.

Bei dem Einbruchsdiebstahl ist laut Polizei ein enormer Schaden entstanden. Den Wert der Beute wollte ein Polizeisprecher mit Rücksicht auf das betroffene Logistikunternehmen nicht nennen.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Gesucht werden nun Zeugen, die in der Nacht auf den 23. Juni Menschen und Fahrzeuge im Umfeld der Halle im Bereich des Industriegeländes/Industriestraße/Robert-Bosch-Straße gesehen haben.

Das Polizeipräsidium Niederbayern weist darauf hin, dass die Belohnung für Hinweise von Privatpersonen gedacht ist, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung des Täters führen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, unter der Nummer 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.