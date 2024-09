Großbrand in Wunsiedel: Feuer größtenteils gelöscht

Der Großbrand in einem Fabrikgebäude in Wunsiedel ist auch am Morgen danach noch nicht vollständig gelöscht. Einzelne kleine Glutnester seien weiterhin aktiv. Das bestätigt ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen auf BR-Anfrage. Das Landratsamt spricht von einem verbliebenen Brandherd in der Mitte des Firmengeländes

Großbrand in Wunsiedel: Mehrere Millionen Euro Schaden

Demnach gebe es keine Rauchentwicklung mehr. Auch Verkehrsbehinderungen würden nicht mehr bestehen. Der Sachschaden dürfte mehrere Millionen Euro betragen.

Am Dienstagmorgen waren die Einsatzkräfte gegen 4 Uhr alarmiert worden. Hunderte Helfer von Feuerwehr, Polizei, THW und Rettungsdienst waren im Einsatz. Nach Angaben des Landratsamtes vom Dienstag haben sich zwei Einsatzkräfte leicht verletzt.

Die Feuerwehrkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude. Sieben Anwohner wurde vorsorglich evakuiert, auch der Kindergarten in Holenbrunn wurde geschlossen. Die rund 100 Beschäftigten in der Nachtschicht des Unternehmens konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Katastrophenfall ausgerufen, Bahnstrecke gesperrt

Am Dienstagmittag hatte das Landratsamt den Katastrophenfall ausgerufen. Auch ein Bürgertelefon wurde eingerichtet. Das Gebiet um den Brandort wurde großräumig gesperrt, auch die Bahnstrecke Hof-Marktredwitz war für mehrere Stunden gesperrt. Die Bevölkerung war angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nacht.

Nach Angaben des Landratsamtes können Schulbusse am Mittwoch wieder planmäßig fahren. Lediglich die Haltestelle "Bahnhof" in Holenbrunn könne nicht angefahren werden. Der Betrieb im Kindergarten Holenbrunn könne hingegen wieder planmäßig aufgenommen werden. Luftmessungen hätten keine Schadstoffbelastung ergeben. Die Ortsdurchfahrt Holenbrunn sei zudem wieder befahrbar.

Hinweis: Wir hatten am frühen Mittwochmorgen zunächst geschrieben, der Brand sei vollständig gelöscht. Das war eine Fehlinformation – es gibt noch kleine Glutnester. Wir bitten dies zu entschuldigen.