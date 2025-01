Nach Brand bei Bayernoil: Neue Details zum Ausbruch des Feuers

Nachdem am Freitag, 17. Januar, gegen Mitternacht ein Feuer bei Bayernoil in Neustadt an der Donau ausgebrochen war, gibt es jetzt neue Details zu den Vorkommnissen. Die genaue Brandursache bleibt aber weiter unklar. Bayernoil spricht von "etwas mehr Klarheit" in dem Fall.

Zwischenfall bei Behälterreinigung führt zu Unglück

Demnach wurde am Donnerstag, 16.01.2025, ein Behälter, der mit Kohlenwasserstoff befüllt war, von Mitarbeitern einer Partnerfirma für eine Öffnung und Reinigung vorbereitet. Die Anlage sei schon außer Betrieb, von anderen Systemen getrennt und von Kohlenwasserstoffen entleert gewesen.

"Der Behälter wurde mit Stickstoff in das dafür vorgesehene Fackelsystem gespült, um eventuell noch vorhandene Produktreste zu entfernen. Die Stickstoffspülung lief bereits sechzehn Stunden störungsfrei, als plötzlich der Behälter platzte", heißt es in der Mitteilung. Dadurch seien weitere Teile der Anlage beschädigt worden, wodurch Kohlenwasserstoffe austraten und sich entzündeten. Dieses Feuer hätte für weitere Schäden an Anlagenteilen gesorgt.

Betrieb bei Bayernoil steht weitgehend still

Derzeit seien die meisten Anlagen im Betriebsteil Neustadt vorsorglich nicht in Betrieb. Laut Mitteilung werde aber daran gearbeitet, die unbeschädigten Anlagen zu prüfen und wieder in Gang zu setzen. Um die genauen Hintergründe herauszufinden, würden unter anderem die Kriminalpolizei und der TÜV daran arbeiten. Zwei leichtverletzte Personen sind laut Bayernoil mittlerweile wieder zu Hause und wohlbehalten.

Bisher keine Auswirkungen auf Spritpreise

In der Raffinerie in Neustadt werden laut Bayernoil auf einem etwa 300 Hektar großen Gelände unter anderem Propan und Butan, Raffineriegas, alle Benzinsorten, Diesel sowie leichtes und schweres Heizöl hergestellt. Auswirkungen auf die bayerischen Spritpreise hat der aktuelle Ausfall bisher allerdings nicht. Der ADAC stellte in einer Stichprobe am Freitagmittag keine Auffälligkeiten gegenüber anderen Bundesländern fest.