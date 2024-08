Gredinger Trachtenmarkt mit Perlenstrickerei und Rumlumpen

Am Wochenende ist wieder eine rund 7.000 Einwohner große Stadt im Naturpark Altmühltal das El Dorado der Trachten-Szene: Der 31. Gredinger Trachtenmarkt will wieder tausende Besucher in die "Stadt der 21 Türme" im Landkreis Roth locken. Ziel dieses besonderen Marktes sei es, die Vielfalt der Tracht in Bayern zu vermitteln, so die Verantwortlichen im Vorfeld des Trachtenmarkts. Das Schwerpunktthema in diesem Jahr ist die alte Handarbeitskunst des "Strickens mit Perlen".

Perlenstricken soll immaterielles UNESCO Kulturerbe werden

Das Perlenstricken habe seine Wurzeln bereits in der Antike, erklärte Michael Ritter vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, der Mitorganisator des Marktes ist. Schon damals seien Kleidungsstücke mit Glasperlen verziert worden. Seinen Höhepunkt hatte die Kunst im 19. Jahrhundert. "Im Laufe des 20. Jahrhundert ist sie beinahe erloschen", erklärt Ritter. Langsam würde Perlenstricken wieder belebt und stünde nun auch auf der Antragsliste als immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Wie durch das Stricken mit Perlen Beutel entstehen, können die Besucherinnen und Besucher bei einem der zahlreichen Kurse am Gredinger Trachtenmarkt lernen.

Von Garn, Schnalle und Bordüre bis Trachtenbörse und Vorträgen

Der Markt ist nach Abgaben der Veranstalter "Anlaufstelle, Börse und Einkaufsmöglichkeit für alle, die sich für Trachten interessieren, die sie kennenlernen, erforschen, selber machen oder kaufen möchten." Neben einer Trachtenbörse im Pfarrheim, bei der gebrauchte Trachten gekauft werden können, werden verschiedene Kurse und Vorträge abgehalten.

An rund 100 Ständen bieten Händlerinnen und Händler vom Garn über Kurzwaren und Schnitte bis zur fertigen Tracht alles an, sagt Samantha Thimm von der Stadt Greding. "Da sind oft Dinge dabei, die man sonst nirgends mehr bekommt", so Thimm. Dabei würden die Veranstalter großen Wert auf Qualität legen, so Michael Ritter.

Trachtengruppen und Musiker, die "rumlumpen"

Als Gäste sind in diesem Jahr Gruppen aus dem Montafon, einem kleinen Tal in Vorarlberg, und aus dem Donaugau eingeladen, die allesamt ihre Trachten präsentieren werden. Einer der Höhepunkte sei am Samstagabend auch das "Rumlumpen", berichtet der Gredinger Bürgermeister Josef Dintner (CSU). Dabei ziehen drei Musikgruppen von Wirtshaus zu Wirtshaus und unterhalten die Austeller genauso wie die Gäste.

Die Stadt Greding organisiert den Trachtenmarkt zusammen mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle des Bezirks Mittelfranken. Der Markt startet am Samstag und am Sonntag jeweils um 10.00 Uhr und endet um 18.00 Uhr. Der Eintritt kostet 4 Euro.