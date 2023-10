Bayreuther Trachtenhaube gibt Einblicke in die Vergangenheit

Reinigung mit Pinsel und Vorsicht

"Für mich war diese die erste Bayreuther Haube, die ich in meiner Werkstatt bearbeitet habe", berichtet die Bambergerin. Die Haube war Sibylle Ruß allerdings in einem jämmerlichen Zustand übergeben worden. "Sie war plattgedrückt, das Seidenband eingerissen und vom ursprünglichen Weiß war nichts mehr zu sehen." Ganz vorsichtig bringt Sibylle Ruß die Bayreuther Haube wieder in Form – mit Pinseln streicht sie die Plissees aus, unterlegt das Seidenband mit einer speziellen Folie und reinigt das empfindliche, gestärkte Gewebe des Haubenstrichs und den Haubenboden mit viel Alkohol und ganz wenig Wasser.

"Die Haube muss einmal weiß gewesen sein, aber das bekommen wir nicht mehr hin", bedauert sie. Doch ihre alte Form hat die Haube wieder erhalten und wird künftig sorgsam auf einem speziell zugeschnittenen Styroporgestell aufbewahrt. Birgt Jauernig hat unterdessen im Austausch mit der Restauratorin geforscht, wie, wann von wem diese Hauben getragen wurden.

Im schönsten Schmuck an den Tisch des Herrn

"Wir wissen heute, dass die Bayreuther Haube bei den Bayreuther Bürgerinnen vom Ende des 18. Jahrhunderts bis etwa 1810 in Mode war", berichtet die Trachtenberaterin. Der früheste Hinweis stamme aus einer Reisebeschreibung von 1784. "1799 wurde die Haube in der damals europaweit führenden Modezeitschrift, dem "Journal des Luxus und der Moden" erwähnt", so Birgit Jauernig. Von Bayreuth aus habe sich diese Haubenform in den evangelischen Gebieten Ostoberfrankens verbreitet.

"Das wirklich interessante Geschehen ist zu beobachten, als die Hauben in den Städten unmodern wurden und vermutlich zunächst als Secondhand-Ware in unterbürgerliche Schichten und aufs Land wanderten", erklärt Birgit Jauernig. Dort bekam die Bayreuther Haube demnach ein "zweites" Leben. Sie wurde in das traditionelle Kleidungssystem eingegliedert: als Kopfbedeckung für das Abendmahl, für Taufen und für den Kirchgang an den höchsten Festtagen. Gegen 1860 war die Bayreuther Haube "out". Viele Frauen hatten sich bis dahin auch mit ihr bestatten lassen. "Das ist sicherlich einer der Gründe, warum es heute kaum noch erhaltene Exemplare gibt", erklärt die Trachtenexpertin. Mit dem jüngsten Fund sind es vier: Zwei davon bewahrt das Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel auf, ein weiteres das Bayerische Nationalmuseum in München. Die Sammlung des Bezirks Oberfranken hat nun ihr eigenes Exemplar.